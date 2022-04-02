SPH REIT上半财年每单位派息增9.8%

业务表现改善和零售情绪好转，新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）第二季每单位派息（DPU）为1.44分，这使得上半财年DPU同比增加9.8%至2.68分，上半年可派发收入也增加10.8%至7511万元。

在2022财年上半年，信托总营收上扬1.2%至1亿4160万元，净房地产收入（NPI）上升0.4%至1亿零530万元。

净房地产收入的增长，部分受到电价飙升推高房地产运营费用所抑制。

该信托昨天是在闭市后发布业绩报告。

信托管理公司表示，它采取积极租赁策略，预先更新或签署新租约，截至2月底维持98.4%的高租用率。至于加权平均租约（WALE），按净可出租面积计算为5.5年，按总租金收入计算则为2.8年。

去年11月下旬，堂食人数限制从两人放宽到五人之后，信托旗下本地商场租户的销售额稳步回升，高于去年12月和今年1月的水平。

今年2月，本地冠病病例增至高峰期，曾经一天达到超过2万5000个，影响了复苏情况，使得2月的租户销售额同比下跌。

尽管暴发新一轮疫情，但整体而言，信托本地商场的租户销售额在上半财年同比仍增长2%。

直至去年12月下旬南澳大利亚病例激增之前，韦斯特菲尔德马里昂（Westfield Marion）购物中心的运营基本上未受冠病疫情影响。

租户销售额于今年1月下跌约9%，并在2月好转。整体而言，在上半年，韦斯特菲尔德马里昂的租户销售额同比增长1%。

由于新南威尔士州病例增加，信托另一澳洲商场Figtree Grove的业务则受到更大影响。继为期16周的封锁措施在去年10月解除后，租户销售额逐渐恢复。

然而，去年12月底的新一轮疫情减缓了复苏步伐，直到今年2月疫情才稳定下来。Figtree Grove租户销售额在上半财年下滑了10%。

资本管理方面，信托债务成本1.66%，加权平均到期期限为2.6年，负债率30.1%。

报业控股房地产投资信托管理公司总裁练美英说，随着全球旅游限制放宽，接种疫苗者出国可免隔离，预计到访我国和澳洲的游客将逐渐恢复。然而，要回到疫情前的水平，可能需要一段时间。

“我们致力于将单位持有人价值最大化和维持营运效率。我们积极的资本管理策略，将让我们有充裕资源掌握增长机遇。”

该信托昨天暂停交易。前天收报0.97元。它在发布业绩后要求恢复交易。