三立环境 Sanil Environmental

本栏于去年11月4日曾论及这只股票或将在填补介于0.08元与0.071元的缺口后才完成（c）波，毕竟股价最终可能突破0.30元的阻力线，朝0.33元的目标前进。当时股价为0.106元左右。11月5日股价骤然上升至0.114元，遂在介于0.114元与0.106元间留下缺口，9日股价又急升至0.118元后回落，随即将此缺口填补。11月23日股价下探0.09元，接着立即回升至25日的0.102元。11月26日股价跳空下试0.092元，随即在介于0.092元与0.10元间出现缺口。12月2日股价下滑至0.088元，此后股价缓缓回落，今年元月20日股价下试0.079元，遂将上述第一个缺口的一小部分填补。2月10日股价升试0.099元，几乎将上述第三个缺口全予填补。11日股价跳空回落至0.088元，旋在介于0.092元与0.099元间出现缺口；2月14日股价再度骤升至0.109元，遂将此缺口填补。3月2日股价再试0.079元后，回升至21日的0.085元，并在介于0.085元与0.079元间留下缺口，估计此缺口随时会被填补，何况上述第一个缺口尚未被填补呢，一旦完成（c）波，股价当重返升势。