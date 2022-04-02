私宅价格首季涨0.4％增速显著放缓

分析师认为，接下来预料有更多新私宅项目登场，加上我国大幅度放宽防疫措施，有望带动私宅市场回温，促使价格今年上升多达5％。

受新一轮房地产降温措施以及农历新年淡季影响，本地私宅价格增速放缓，今年第一季环比上扬0.4％，远低于前一季的5％涨幅。

分析师认为，接下来预料有更多新私宅项目登场，加上我国大幅度放宽防疫措施，有望带动私宅市场回温，促使价格今年上升多达5％。

根据市区重建局昨天发布的预估数据，第一季私宅价格指数上升0.7点至174.3点。这已是私宅价格连续八个季度上扬。

各地区的非有地私宅价格跌多升少，代表高档私宅的核心中央区（CCR）房价下滑0.5％，扭转前一季的2.7％涨幅。代表中档私宅的其他中央区（RCR）房价，也从前一季增长6.7％，转至下滑3％。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的房价则上升1.9％，但低于前一季的5.7％涨幅。

非有地私宅价格下滑0.6％

整体而言，非有地私宅价格从上一季的上扬5.3％转至下滑0.6％。有地私宅价格延续涨势，上涨4％，稍微高于上一季的3.9％。

博纳产业总裁依斯迈（Ismail Gafoor）指出，第一季的私宅价格增幅放缓，主要是发展商在该季度推出的新项目不多，预计只有数百个单位，远低于去年第四季的2275个，以及第一季的3716个单位。

此外，农历新年淡季和出现奥密克戎浪潮，对转售市场的看房和销售活动造成影响。政府去年12月推出降温措施，也让一些买家却步，暂且观望措施对市场带来的冲击。俄乌危机加剧更是给市场增添不确定性，进而削弱买气。

虽然面对一些风险因素，依斯迈对楼市展望仍感乐观。他说：“由于未卖出的私宅库存有限，以及获得政府组屋提升者和本地买家的支持，我们预期今年的私宅市场相当具韧性，价格可能上升3％至5％。”

位于义顺的执行共管公寓（EC）项目North Gaia预计在第二季登场，由于EC项目需求向来强劲，市场看好这个项目销售成绩会亮眼。可能在下来几个月推出的其他项目还包括位于花拉公园的Piccadilly Grand。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，私宅价格涨幅上一季大幅度放缓到0.4％，创下了2020年第二季以来的最慢增速。非有地私宅价格也是自2020年第一季以来首次下跌。

不过，她认为，尽管宏观经济环境不稳定，但楼市仍存在一丝曙光。政府进一步放宽限制措施，有助于带动看房和示范单位的活动。她说：“放宽限制措施也有利于转售和租赁市场，因为许多行业的就业情况预料改善，下来几个月相信会有更多员工回返我国。”

高力国际新加坡研究主管何俐慜说，初步数据显示，最近的降温措施和预算案措施似乎有效地抑制了楼市买气，但这也可能言之过早，只不过是反射反应。一些买家或随着具吸引力的大众化项目推出而回流。

ERA研究咨询部主管麦俊荣指出，私宅价格显著走软对在观望的买家而言是进场的时机，一些买家也可能趁房贷利率上调之前出手。他预测，私宅价格在接下来一年很可能持平或上涨3％。