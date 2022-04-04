海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（3月28日）曾论及指数于25日再接再厉的上升至3421.97点，似乎尝试填补另一个介于3421.40点与3436.36点间的缺口。由于当时指数的“动力”信号都已经进入正号界域，因此，指数可能顺势挑战位于3466.23点的价位。当时股价为3413.69点左右。见报当天指数上升至3433.57点，随即将上述缺口的一部分填补，29日指数更升试3456.09点，旋将此缺口全予填补。30日指数一反前一天的涨势，仅在3448.81点及3431.87点这狭小的波幅中摆动。31日指数骤然下探3408.52点，4月1日指数一度下试3399.48点后，迅速回升至3425.37点。回顾指数自去年9月22日下试3037.79点后，遂于当天进入五波升势。同年11月9日指数上升至3273.54点完成了图中的第（1）波，过后回撤至11月30日的3041.29点，此为第（2）波。接着以五细波缓缓上升至今年2月17日的3466.23点结束了第（3）波；3月8日指数下探3128.06点完成了第（4）波。因此，估计指数目前正处第（5）波升势，升逾上述的3466.23点自不在话下，一旦完成第（5）波，指数当重返跌势。