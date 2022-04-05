美德向邦医疗 Medtecs International

本栏于去年1月20日曾论及这只股票于2020年8月19日股价上升至1.98元，遂进入调整，且渐渐形成一个跌势“斜向交叉”。截至去年1月15日已经上升至1.14元，估计一旦跌穿0.76元的支撑点，股价当向下填补介于0.645元与0.625元的缺口，当时股价为1.11元左右，见报当天股价再度上升至1.14元，过后几经波折，股价终于在同年2月19日上升至1.17元，并于当天以“转向”信号完成了上述跌势“斜向交叉”中的第（五）点，遂进入五波跌势。同年3月8日股价下试0.915元结束了图中的第（1）波。4月27日股价上升至1.15元，且于当天以“主要转向”信号完成了图中的第（2）波。8月16日股价跳空直试0.575元，不但跌穿上述的0.76元的支撑点，并将上述第一个缺口填补。11月23日股价下探0.285元，旋于当天以“转向”信号结束了第（3）波。同年11月29日股价上升至0.52元，此为第（4）波，截至今年3月10日股价已经下探0.21元。短期回扯，股价将填补介于0.285元与0.305元间的缺口后，重返跌势。