丰树北亚信托 Mapletree NAC

本栏于今年3月5日曾论及这只股票若以图中一个升势“斜向交叉”中的第（III）与第（IV）点价差，计自1.03元，可测得基本目标为1.19元了。当时股价为1.09元左右。可是股价并没有立即回升，而是渐渐回落至3月8日的1.06元。9日股价再试1.06元，随即于当天出现“转向”信号，10日股价第三度下试1.06元未果，旋于当天以“主要转向”信号重返升势。15日股价上升至1.11元，16日股价骤然上升至1.12元，由于升势甚急，遂在介于1.10元与1.09元间留下缺口。17日股价上升至1.13元，18日股价再试此价位后，却以全天最低的1.12元闭市，由于当天股价仅在1.13元及1.12元这非常狭小波幅中摆动，而成了“幅内日”。3月21日股价跳空上升至1.23元，不但完成了上述升势“斜向交叉”位于1.19元的基本目标，同时也在介于1.16元与1.12元间留下缺口。此后，从3月22日至4月1日股价仅在1.23元及1.21元这狭小空间波动。短期回扯，股价当向下填补上述第二个缺口，过后再上升试1.34元的阻力线了。