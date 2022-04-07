首季涨2.1％高于前一季 中央商业区甲级办公楼 今年全年租金料增5％

空置率减少，本地中央商业区的甲级办公楼租金在第一季的增幅大于前一季，今年全年估计将增长5％。

高纬环球（Cushman & Wakefield）昨天发布第一季的新加坡办公楼市场报告。

报告指出，中央商业区的甲级办公楼租金在第一季环比上升2.1％，增幅大于前一季的1.7％。空置率从前一季的4.9％减少到今年第一季的4.6％。

非中央商业区的办公楼市场持续缓慢复苏。市区边缘（city fringe）和市区以外（suburban）的所有级别办公楼租金分别在第一季环比上升1.1％和0.7％。

市区边缘的办公楼空置率减少至5.5％，而市区以外的空置率则上升至5.7％。

高纬环球研究部高级经理黄显洋说，新加坡的经济前景仍然稳定，2022年经济预计将增长3％至5％。

他预期，非中央商业区的办公楼市场将持续复苏。一方面是商业活动更加分散，来自中央商业区的外溢需求也将带动复苏。另一方面，非中央商业区的新甲级办公楼供应有限。

纬壹城一带的综合项目Rochester Commons是今年唯一的非中央商业区甲级办公楼新项目，而且大部分空间已经由冬海集团（Sea Group）预先承租。

下一个非中央商业区甲级办公楼发展项目Labrador Tower，预计要到2024年才能完成。

我国经济增长前景虽然稳健，近期的地缘政治风险和冠病大流行病的发展却令前景蒙上阴影。

报告认为，乌克兰冲突预计不会对新加坡办公楼市场产生直接影响。新加坡在乌克兰和俄罗斯的业务有限，也没有从那里进口许多必需品。可是，能源价格上涨和供应链中断将促使通货膨胀压力继续升高。

此外，中国是新加坡的主要贸易伙伴，该国采取封锁措施加剧了供应链中断的问题。综合这些因素，企业的运营成本可能将提高，进而对办公楼市场的需求造成压力。

高纬环球区域租户代表执行董事马克兰帕德（Mark Lampard）认为，经济不确定性可能促使中央银行放慢加息步伐，以平衡经济衰退的风险和高通胀。马克兰帕德说：“利率缓慢上升对经济增长和房地产需求是利好因素。”

此外，新加坡持续开放经济，更多人回到办公室办公，也将刺激需求。

整体而言，马克兰帕德对办公楼市场的前景维持乐观，“因此，2022年中央商业区的甲级办公楼租金估计仍将呈上升趋势，比去年增加约5％”。