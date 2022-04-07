文华东方（以美元计价） Mandarin Oriental International

这只股票自2003年4月28日下跌至0.31元，随即于其每周一杆图以“转向”信号进入三大波回扯走势。2007年10月8日股价上升至2.65元完成了A大波，过后下调至2009年3月18日的0.58元，此为B大波，遂进入具三波的C大波。2011年2月10日股价上升至2.22元，并于当天以“转向”信号结束了（a）波。2012年6月4日股价回落至1.17元，旋于该月每月一杆图以“转向”信号完成了（b）波。2017年9月18日股价上升至2.86元结束了（c）波，同时也为C大波画下句号，随即进入五波跌势。同年12月15日股价下试1.89元完成了图中的第（1）波。2019年9月3日股价下探1.36元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（3）波，而第（5）波终于在2020年3月23日的1.06元结束，旋出现回扯。截至2021年11月9日股价已经升试2.36元，不过，由于其每周一杆图中的“动力”信号在股价回扯中日渐式微，如今更是穿下“中性线”而进入负号界域的0.18992处，估计股价一旦跌穿1.65元的支撑点，当有骤跌。