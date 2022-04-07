重视生态元素 共享办公空间以人为本

本地共享办公空间O2Work刚刚开业不到半年，便遇上冠病疫情来袭，签下的60人大客户无法入驻。

不过，创办人李瑞武（53岁）对共享办公空间，尤其是生态共享办公空间的未来保持乐观，在疫情最高峰期间坚持团队会议讨论如何优化业务。

2020年，O2Work在第二个地点开设共享办公空间，去年再添两个空间，今年初在新加坡游泳会的第五个空间开业。公司在疫情期间的签约率一度高达99%。

不过，德尔塔和奥密克戎变种病毒两度来袭，使得许多公司不得不实行居家办公，冲击了入驻率和使用率。

李瑞武接受《联合早报》访问时说，创业初期疫情刚刚暴发，不久后新加坡实行病毒阻断措施，绝大多数员工居家办公，对共享办公空间冲击巨大。

不过，他坚信，共享办公空间是行业发展的趋势，是最经济实惠的办公方式，而且本地的共享办公空间并不算多。

他解释，最初房地产行业都由建筑公司盖房子，之后房产发展商涌现出来，随之而来的是房产经纪、租房经纪等整个生态圈，办公空间市场也是如此。

李瑞武说，共享办公空间的优势是灵活，不论公司员工是两人还是20人，都有合适的选择，租用的时间也灵活，可以租几小时，也可租几天。

他说，一些人对共享办公空间的看法有个误区，认为使用者多数是创业家和起步公司。

他透露，其实公司的租户来自各行各业，包括家族理财室、基金公司、银行、律师事务所、信息科技、心理咨询公司、公关、设计公司、秘书公司和船运公司等。

本地共享办公空间业者至少有20多家。李瑞武说，O2Work的竞争优势是以人为本，提供办公空间的核心价值。“共享办公空间是人工作的地方，是人工作的室内环境，要照顾人的身心健康。”

“人是来工作的，不要给他一些哗众取宠的功能。有一阵子行业中有句话说，什么是共享办公？最不像办公室的一定是共享办公。”

近百万元研发种植系统 生态共享办公空间获认证

O2Work的一大特色是绿化多。不过李瑞武说，最初公司在第一个地点摆设了众多盆栽植物，客户嫌弃太多花盆，于是公司探讨水耕垂直种植方法，投入近100万元研发了一个种植系统，占地0.3平方米，高1.7米，通过水内循环和LED灯光种植蔬菜。

在位于Income@Raffles的办公空间，一层楼就摆放了近10个系统。公司也是本地首个获得建设局绿色建筑标志超金认证（GreenMark Gold Plus）的生态共享办公空间。

李瑞武说，在本地种菜最大的挑战是室外温度太高，因此种菜一定需要冷气，但如果专门建农场并开冷气，耗电非常大，而且室内农场会缺少植物成长所需要的二氧化碳，又需额外的设备来提供二氧化碳。

办公室里的问题则是二氧化碳浓度高，需依靠冷气循环空气，因此在办公室内种植蔬菜，解决了以上两个问题，还改善了室内环境。此外，采摘下来的蔬菜又可煮来吃。

再加上种植系统使用LED灯光，这又可省去走廊或边角所需要布置的灯饰。

他指出，不少办公空间布置绿化，只是达到了形色之美，忽略了生态设计。因此公司进行了大量研发，一年多时间内选出了21个适合室内水耕的蔬菜品种。

李瑞武认为，在新加坡这样的都市环境，充分利用办公楼以及住宅室内空间来种植蔬菜，是迈向我国30.30愿景重要的渠道。

他提倡“种菜不卖菜，种菜就吃菜”，因为蔬菜在采摘、包装、运输整个过程中会流失水分，同时保持蔬菜的新鲜度须要耗费能源，反而增加碳排放。

李瑞武谈到生态和种植概念时头头是道，让人几乎以为他是科班出身的生态专家。

殊不知他之前20年从事的是钢铁贸易，和种植农业截然不同。谈到为何会转换跑道，李瑞武坦言意识到环境的重要性，想要做一些更有意义的事。他在新加坡国立大学商学院读执行工商硕士（EMBA）期间，了解到中国上市公司蒙草生态，以种业科技和生态大数据来修复自然环境生态的科技型生态企业。

可是绿化生态并非想象中的那么容易，李瑞武购买了20多本专业书籍阅读充电，这些书叠起来有1米高。“读一遍记不住，就读第二遍，第三遍。”

目前，这家公司的团队员工接近10人，李瑞武透露目前在探讨设立第六个工作空间，并且也探讨把自己研发的水耕系统推广到更多领域。

现已有一些中学、大学和养老院购买了水耕系统，更有个人的顾客买了放在家中种菜。

李瑞武也通过旗下新草公司，为企业客户提供室内生态管家咨询服务。