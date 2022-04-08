道琼斯工业指数 Dow Jones Industrial Average

本栏于今年3月9日曾论及指数或将填补介于34858.47点与34934.27点间的缺口以完成“复式”右肩后，重返跌势。若以图中“头肩形”的高计自32724.24点的颈线，可测得基本目标为29296.08点。当时指数为32817.38点左右。见报当天指数略微升至33457.28点，由于升势甚急，造成介于32860.42点与32632.64点间出现缺口；10日指数下试32819.76点，遂将此缺口的一部分填补，同时又在介于33236.59点与33286.25点间留下缺口；11日指数上升至33515.61点，随即将此缺口填补，接着一路挺升，3月29日指数跳空升试35372.26点，遂在介于35030.07点与34955.89点间留下缺口；31日指数骤然下试34677.99点，且将此缺口填补。从左图元月5日的36952.65点下跌以来，一个跌势“斜向交叉”已经形成。其间元月24日的33150.33点为第（二）点，过后回扯至2月9日的35824.28点，此为第（三）点，而第（四）点终于在32272.64点结束，因此，上述的35372.26点应为第（五）点。若以其第（三）及第（四）点价差计自第（五）点，可测得基本目标为31820.62点了。

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