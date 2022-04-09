今年首两个月 入境游客翻倍酒店业表现显著改善

根据新加坡旅游局数据，我国今年首两个月共接待入境游客12万4930人次，同比翻了一番；分析师预料，随着我国放宽防疫措施和开放边境，酒店业表现将会在第二季加速改善。

随着入境游客人次翻倍，我国今年首两个月的酒店表现显著改善。

客房平均收入（RevPAR）同比上扬62.2％至107.06元，日均客房收费率也上升20.8％至178.73元，平均入住率增加15.3个百分点至59.9％。

分析师预料，随着我国放宽防疫措施和开放边境，本地酒店业的表现将会在第二季加速改善。

根据新加坡旅游局的数据，我国今年首两个月共接待入境游客12万4930人次，同比翻了一番。

今年2月的酒店表现也比上一个月好。客房平均收入环比上扬18.3％至116.9元，日均客房收费率上扬9.7％至187.4元，平均入住率上升4个百分点至62％。

其实，我国去年下半年的酒店市场已出现好转迹象。酒店客房平均收入同比增长36.1％至105.03元，日均客房收费率增长29.1％至164.80元。

随着入境旅客人次期间同比上扬172.4％至21万1320人次，入住率增长3.3个百分点至63.73％。

我国去年全年接待入境游客近33万人次，同比下挫88％。在我国去年底通过实施疫苗接种者旅游通道（VTL）计划进一步开放边境后，12月入境游客大增至9万2800人次，是去年入境游客最多的月份。

仲量联行（JLL）亚太区酒店投资部高级副总裁陈玲玮接受《联合早报》访问时说，公司的统计显示，有些已对外开放的酒店在近两个月接待的外籍游客占总入住量约30％至40％。

“我们观察到有部分香港市民为了避开当地疫情限制，计划暂时移居新加坡，推动了我国服务式公寓的需求。”

世邦魏理仕（CBRE）在一份报告中指出，豪华酒店的客房平均收入增长最为强劲，经济型酒店的表现最弱，这表明高档酒店正在引领复苏。

展望我国酒店业接下来的表现，陈玲玮指出，随着我国放宽旅行限制，相信酒店行业的复苏会在第二季度加快。

F1赛事料为旅游业 注入一剂强心针

她预计，今年9月举办的世界一级方程式赛车（F1）赛事，也将为本地旅游行业注入一剂强心针。

世邦魏理仕提醒，随着政府在酒店的合约到期，相关酒店供应将重新进入市场，为酒店市场表现带来一些不利因素。

尽管如此，由于我国主要客源市场之一澳大利亚在今年初开放边境，本地酒店市场有望稳步回升。

世邦魏理仕也认为，尽管俄乌冲突造成成本上扬，但我国已为稳定的复苏奠定了坚实的基础，这应该会在2022年带动酒店业表现进一步改善。