多元科技 Multi-Chem

这只股票自2000年2月18日上升至1.65元后，于每月一杆图以“主要转向”信号进入三波调整。2001年9月24日股价下跌至0.39元，并于每月一杆图以“转向”信号完成了A波，过后进入具三波的B波回扯。2004年2月12日股价上升至1.47元，随即为B波画下句号，旋进入了具三波的C波跌势。2005年11月16日股价下试0.68元结束了（a）波。过后回扯至2007年元月25日的1.18元，此为（b）波。2008年10月24日股价下探0.193元，随即于每周一杆图以“转向”信号完成来得（c）波，同时也为C波画下句号，遂止跌回升。2009年7月9日股价上升至1.02元，此为一个升势“三角形”的第（1）点，接着回扯至2011年12月20日的0.35元结束了第（2）点。2018年3月19日股价上升至1.00元完成了第（3）点，而第（4）点终于在2018年12月5日的0.605元结束，遂进入升势，截至今年4月4日股价已经上升至1.91元。短期回扯，股价当填补介于1.58元与1.54元以及介于1.44元与1.42元的缺口后，重返升势。