海峡时报指数 STI

本栏于上周一（4日）曾论及指数目前正处第（5）波升势，一旦完成第（5）波，指数当重返跌势。当时指数为3419.11点左右。见报当天指数仅在3424.79点及3414.82点间波动，而成了“幅内日，仿佛为一个较大的波动做准备。5日指数果然骤升至3445.01点，由于升势特急，造成介于3425.93点与3416.97点间出现缺口。6日指数一度上升至3445.90点，过后迅速回落至3419.56点；由于波幅较前一个交易日的波幅来得大而成了“主要转向”信号，同时也将上述缺口的一部分填补。7日指数跳空下试3395.56点，由于跌势甚急，又在介于3415.34点与3422.95点间出现缺口。8日指数再度出现骤跌，并一度下探3374.34点，由于跌势特急，又在介于3402.62点与3404.23点间留下缺口。估计短期回扯，指数当向上填补上述第（3）及第（2）个缺口后，再向下填补介于3351.32点与3350.17点，介于3294.78点与3290.90点及介于3262.15点与3236.04点的缺口。毕竟第（4）及第（5）波最终是否会被一个“三角形”所替代，目前确实难以定夺。