经济复苏买家信心增强 3月份新私宅销量回弹23.5％

根据橙易产业研究与咨询部的预估数据，3月份新私宅销量比2月份的527个单位多了23.5％，比去年同期则少了近50％。若包括执行共管公寓，销量环比增加25％至699个单位，比去年同期则少了约49％。

我国经济复苏增强房地产买家的信心，推动3月份新私宅销量从2月份的低点回弹23.5％，发展商共售出651个单位。

根据橙易产业（Orange Tee and Tie）研究与咨询部提供给《联合早报》的预估数据，3月份新私宅销量比2月份的527个单位多了23.5％，比去年同期则少了近50％。

若包括执行共管公寓（EC），销量环比增加25％至699个单位，比去年同期则少了约49％。

发展商上个月共售出637个非有地新私宅单位，以及14个有地私宅；至于EC则有48个单位成交，比2月份多出50％。

销量增幅最大的是代表中档私宅的其他中央区（RCR）的新私宅，环比增长48.8％至318个单位。中央区以外（OCR）的大众化私宅和核心中央区（CCR）的高档私宅分别卖出180个和153个单位，增幅为27.6％和23.5％。

3月份销量最好的新私宅项目依次是鑫悦府（Normanton Park）、悦湖苑（The Florence Residences）、翠宁苑（Ki Residences at Brookvale）、万宝轩（One Pearl Bank），以及The Avenir。

业者：买家在农历新年后进场

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清受访时说，销量上升主要是因为买家在农历新年房地产市场淡季过后进场。安全距离措施上个月放宽，参观展销厅的人增加，有助于推动买气。

她也指出，上个月没有超过200个单位的大型项目开盘，这可能影响了市场情绪。

ERA研究部主管麦俊荣认为，买家已逐渐接受去年12月中的一轮房地产降温措施的影响。

“此外，房贷利率可能上升促使一些买家趁利率上调之前赶紧买房，以锁定目前的贷款利率。”

据合登房产集团研究部主管李思德观察，外国买家在3月份买下26个新私宅单位，与2月份相似。他说，新加坡政治稳定，而紧张的地缘政治局势使到外国投资者寻求安全投资地点。

受访分析师也认为，本地私宅市场仍保持长期上扬的势头。

孙燕清说，我国经济展望良好，新私宅需求料会增加，而发展商预料会在接下来数个月推出新项目，推动每月销量上升。

麦俊荣也有类似看法。他预测，4月和5月有数个大型项目和位于义顺的新共管公寓North Gaia推出市场，整体新私宅销量料会因此上升。

另外，可能在近期开盘的项目还有位于武吉班让的雅诗轩（The Arden），以及位于花拉公园的Piccadilly Grand。