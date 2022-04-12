美华国际 Mewah International

本栏于去年4月13日曾论及这只股票短期回扯，当向下填补介于0.365元与0.35元及介于0.33元与0.32元的缺口，过后重返升势，并当试0.665元的阻力点。当时股价为0.40元左右。同年5月10日股价上升至0.49元，随即于其每周一杆图以“转向”信号完成了图中的A波，过后以五波渐渐下滑。同年5月17日股价下试0.44元，并形成一个跌势“三角形”替代了第（I）及第（II）波。5月24日股价上升至0.48元，又于当天以“主要转向”信号结束了“三角形”的第（2）点。6月10日股价回落至0.44元，随即于当天以“主要转向”信号完成了第（3）点。6月15日股价上升至0.47元结束了第（4）点。7月28日股价下跌至0.375元完成了第（III）波；8月13日股价回扯至0.45元结束了第（IV）波。同年10月4日股价下探0.365元，遂于当天以“主要转向”信号完成了第（V）波，同时为B波画下句号。估计股价已经进入C波升势。短期回扯，充其量也只能填补介于0.405元与0.39元的缺口，过后重返升势。