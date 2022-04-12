3月份证券市场成交额 环比增长21％至357亿元

新加坡交易所（SGX）昨天发布最新数据显示，3月份整体证券市场成交额环比增长21％至357亿元，第一季成交额环比增长26％至910亿元。业绩增长主要因为衍生品交易量增长的推动。

俄乌冲突的不确定性刺激大宗商品和外汇市场的对冲需求。衍生品日均交易量达120万份合约，创两年新高。衍生品上月交易量环比增长42％至2630万份合约。第一季环比增长17%至6490万份合约。

与去年同期相比，商品衍生品总交易量增长66％至410万份合约。其中，铁矿石交易量环比增长78％至360万份合约。第一季环比增长34％。

远期货运协议（Forward freight Agreements，FFA）成交量环比增长10％至21万7098份合约，创历史新高。

股指期货交易量环比增长38％至1840万份合约。第一季环比增长15％。

外汇市场方面，交易量环比增长34％至280万份合约。第一季环比增长12％。

至于交易所交易基金（ETF），在市场波动加剧的背景下增长强劲。成交额环比增长63％至6亿6300万元。第一季环比增长24％。

新加坡海峡指数（STI）3月上涨5.1％至3408.52点。总回报率为9.6％，在亚太地区表现最强劲。

由于“追求质量”和对高利率的预期，第一季的证券日均值（SDAV）环比增32％至14亿6000万元。

与此同时，结构性认股权证交易额环比增长33%，达4亿零800万元。

每日杠杆证书交易额环比增长近4倍，达8亿5900万元。