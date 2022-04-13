从下周开始 税务津贴家办设立基金门槛提高

市场人士说，新规定预计将使本地家族理财办公室（家办）新增速度暂时放慢，但会提高家办的质量和规模，对家办和资产管理市场有益。

从下周开始，家族理财办公室在本地税务津贴计划下设立基金的门槛提高，申请时基金的最低资产管理规模为1000万元，并且要在两年内增加到2000万元。

此外，家办基金每年的商业开支要求提高，基金也要投资本地市场，以及聘用本地投资专业人士。

市场人士说，这预计会使得本地家办新增速度暂时放慢，但提高家办的质量和规模，对家办和资产管理市场有益。

新加坡金融管理局周一（11日）向业者发布新的指导方针，公布在两个税务津贴计划下家办申请设立基金过程的新要求，这两个计划能让合格公司和基金管理公司的基金收入免缴公司税。

从4月18日起，在所得税法令的13O计划下申请设立家办，资产管理规模要至少1000万元，两年内承诺增加到2000万元。在这之前，并没有最低资产管理规模的规定。这项计划下，家办可投资的产品较简单。

在13U计划下申请家办，资产管理规模门槛保持在5000万元。

此外，金管局要求家办把至少10％或1000万元（以两者间较低者为准）的资金投资在本地市场，包括新加坡交易所挂牌的股票、合格债券、本地基金公司发行的基金和本地非上市公司的私募投资。

金管局：希望创造有利家办运作环境

金管局发言人回复《联合早报》询问时说：“随着新加坡家族办公室生态系统的发展和成熟，我们希望提高新加坡家办专业人士的职业水平，并让新加坡经济进一步受惠。”

金管局表示，当局希望创造有利于家族办公室的运作环境，这包括审查适用的条规、政策和津贴制度，确保它们与行业的发展保持一致。

金管局也要求家办聘用本地投资专业人士。在13U计划下，聘用的至少三名职业投资人当中，至少一人是非家族成员，之前可聘用三名家族成员。该计划下申请的家办资产管理规模要达到5000万元。

在这计划下，家办可投资更复杂的产品。

视管理规模，基金每年的商业开支要求也增加。

普华永道（PwC）新加坡资产和财富管理税务主管合伙人卡加尔瓦拉（Anuj Kagalwala）接受《联合早报》访问时说：“这可能会使得家办新增的速度暂时放慢，但整体质量和规模提升，进而提升本地家办和资产管理领域。”

他指出，资产规模、商业开支和专业人士的要求提高，以及投资本地市场，会创造就业机会，为本地上市公司和起步公司带来更多资金。

假设今年共有50个家办基金设立，每家投资1000万元在本地市场，就有5亿元资金。

富美联合家族办公室首席执行官徐钦实受访时预计，今年来本地申请设立家办的数量或许会从去年的400多个减少到200个左右，但对新加坡经济的实际效益会增加。

家族理财室和资产管理公司Maitri Asset Management总裁曼尼斯（Manish Tibrewal）受访时说：“这些变化将大大提升新加坡家办和资产管理中心的标准和地位。面对其他金融中心的持续竞争，新加坡必须继续坚持一流的标准，吸引高质量的申请者，进一步巩固家办首选目的地的地位。例如，要求13U的申请者至少雇用一名非家族成员，可以使家办进一步专业化。”

他也认为，新的投资要求对本地资产管理行业是巨大的利好因素，这将促进本地的资本市场和资产管理行业。

不过徐钦实指出，投资本地市场这个要求可能会对一些家办业者带来挑战，因为他们对本地投资市场不熟悉。

他也说：“不少家办业者对特殊目的收购公司（SPAC）感兴趣，希望本地接下来能有更多SPAC。”

徐钦实透露，已有家办申请者忙着这几天快马加鞭，赶在新要求生效前提交申请。

已经设立的家办基金或一些在申请中的基金不受影响，有执照的基金经理如多家庭家办或机构基金管理人也不受影响。

新加坡银行（Bank of Singapore）家族办公室咨询主任黄惠萍预计，家办会更积极寻找本地投资机会，提高回报，以辅助新的商业开支要求。她也预计金管局将对家办拟聘用的专业投资人的资格进行更严格审查，特别是如果他们没有相关学术背景或专业经验，因此对本地家办专业人员的需求和他们的技能会提高。