经济师对金管局如何让新元升值看法不一

市场预测新加坡金融管理局（MAS）会再进一步收紧货币政策，让新元升值以抑制通货膨胀。

全球通胀情况日益严重、紧张的地缘政治局势和供应链受阻加剧了通胀问题。根据彭博社对16名经济师进行的调查结果，所有受访经济师都预测金管局可能会让新元升值以对抗进口通胀。

金管局将在明天公布货币政策。经济师对于调整货币政策的看法不一，其中15名经济师认为金管局会把新元名义有效汇率（S$NEER）的升值斜率调高，促使新元逐渐走强。

有一半的经济师预测，金管局会调高新元汇率可波动范围的中间点，让新元加快升值。有三名经济师认为，金管局会扩大波动范围的上下限，让新元有更大的波动幅度

在16名经济师当中，有两人预测金管局会同时运用以上三种方法。

渣打银行亚洲外汇策略师德卫士（Divya Devesh）和渣打银行亚细安与南亚首席经济师李伟虢认为，金管局会把新元可波动范围的斜度调高100个基点至2％，同时提高中间点100个基点。“每年升值2％的斜度比我们较中立的上涨1.5％斜率预测稍高。我们额外提出调高中间点100个基点是为防通胀率持续上升，但由于经济前景不明朗，所以我们没有预测把中间点提高200个基点。”

星展银行研究部发表的最新报告指出，金管局可能会大幅调高斜度至3％，并且可能在10月调整中间点，但不会扩大波动范围。

报告说，金管局可能在上调斜度至3％之后的六个月调整中间点，与金管局在2008年4月和2011年4月时的做法一样。

当时，核心通胀在2008年和2007年10月分别达到6.5％和2.9％的高峰，并从2010年10月的2％上升到2012年1月的3.5％。可是今年俄乌战争、能源和食物价格上涨，以及供应链长时间中断造成巨大影响，因此核心通胀可能不会在今年中达到高峰并在下半年趋缓。

我国经济去年第四季同比增长6.1％，全年增长7.6％。贸工部2月时维持了我国今年经济增长3％至5％的预测。