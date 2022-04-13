法国巴黎券商公会指数 Cac 40 Index

本栏于2020年8月8日曾论及指数于6月8日升试5213.67点，且于当天以“转向”信号为（c）波画下句号。估计指数当向下填补介于4614.41点与4606.24点及介于4573.89点与4539.91点的缺口，当时指数为4885.13点左右。实际上，上述的（c）波也是A波的终点。同年10月28日指数跳空下试4521.61点，随即将上述第一及第二个缺口填补。10月29日指数下探4512.57点结束了B波。今年元月5日指数上升至7384.86点为C波画下句号，遂以一个跌势“斜向交叉”走势回落。元月24日指数下跌至6754.24点完成了图中的第（二）点，接着回扯至2月10日的7169.63点，且于当天以“主要转向”信号结束了第（三）点，旋缓缓下滑。3月7日指数下试5756.38点，随即于每周一杆图以“转向”信号完成了第（四）点。因此，估计指数目前正处第（五）点回扯，截至3月29日指数已经升试6829.40点。由于升势甚急，造成介于6481.70点与6355.00点及介于6122.80点与5962.96点出现缺口；估计一旦第（五）点结束，指数当重返跌势，并将填补这两个缺口。