俄乌战事中国疫情升温供应链瓶颈冲击下 我国三大经济领域首季增速放缓

大多数经济师对我国经济前景仍表示乐观，今年经济增长预计在官方预测范围的3％至5％。

受到俄乌战事、中国疫情升温和供应链瓶颈等冲击，我国经济三大领域在今年第一季的增速放缓。

尽管如此，大多数经济师对我国经济前景仍表示乐观，今年经济增长预计在官方预测范围的3％至5％。

贸工部昨日发布的初步预估数据显示，出口导向的制造业今年首季同比扩张6％，远低于去年第四季增幅15.5％。

除了化工业，制造领域各个行业的产出皆扩张。尤其是电子和精密工程行业，继续在全球对半导体和半导体设备的需求推动下，取得强劲增长。

不过，华侨银行首席经济师林秀心告诉《联合早报》：“与去年第四季相比，制药、海事和岸外工程领域今年首两个月产出陷入萎缩。此外，本地制造业和电子业采购经理指数（PMI）近期放慢扩张，凸显投入价格上扬及供应商交货放慢的情况。”

建筑业第一季同比扩张1.8％，低于前一季增幅2.9％。从绝对值来看，建筑业的增值仍然比冠病疫情前、即2019年首季的水平低25.3％，这是因为建筑工地继续遭受人力短缺的拖累。

服务业第一季同比扩张3.9％，低于前一季增幅4.4％。批发与零售贸易以及交通与仓储在第一季扩张3.2％，资讯与通信、金融与保险以及专业服务则扩张5.3％。

整体来看，我国首季经济同比增长3.4％，较去年第四季的6.1％来得慢。经季节性调整，环比扩张0.4％，也低于前一个季扩张2.3％。

穆迪分析公司经济师石家瑗指出：“本地建筑业严重依赖外籍劳工，他们之前因为旅行限制和疫苗接种要求无法入境。然而，随着各国边境重新开放，人力短缺问题预计在未来几个季度开始缓解。”

据他观察，冠病疫情带来的直接风险已基本消退，但供应链瓶颈依然存在。中国严格防疫政策与世界其他地区朝与冠病共存形成强烈对比。上海和吉林的主要港口被封锁，给供应链进一步带来压力。

新加坡金融管理局昨日发布政策声明中表示，与2021年相比，新加坡与贸易相关和现代服务业的扩张速度应该会放缓。尽管如此，防疫措施和边境管制放宽将使面向国内和旅游相关行业复苏步伐加快。“国内需求、尤其是私人消费以及公共基础设施投资将主要推动2022年增长。”

外在情况若没恶化 今年增长料介于3％至5％

若乌克兰战事没有造成进一步干扰，或疫情进展没有严重败退，金管局预计新加坡今年经济增长介于3％至5％，与先前官方预测一致。

花旗银行看好我国今年经济增长4.4％，但有下行风险，主要是外部需求遭遇逆风。若第一季经济预估数据没有修正，该行表示只要接下来连续三季都环比扩张约1％，全年经济有望增长4％。若环比扩张更强劲，达1.2％，则有望升至该行的目标4.4％。

星展集团研究认为，中国疫情将是我国经济增长的关键因素。为了遏制疫情升温，中国当地实行严格防疫措施，导致主要城市封锁，这将对本地制造业前景造成深远影响，而制造业一直是我国经济复苏主要引擎。

该行说，俄乌战争风险短期内持续存在，但对经济增长的直接影响仍然有限。

“旅游业和零售业将受益于防疫措施放宽和边境重新开放，但这可能不足以弥补制造业的疲软。整体增长表现仍将受到全球经济疲软拖累。”

星展集团研究维持我国经济今年增长3.5％的预测，而林秀心认同官方预测的经济增长范围，她看好第二季经济同比增长加快至约4.7％。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼较谨慎，预计我国今年全年经济增长2.8％，低于官方预测，这是因为“能源价格上涨、制造业供应链中断、欧盟经济疲软和中国封锁使经济增长前景黯淡。”

他们预期，当首季的正式数据在5月出炉，贸工部会下调对我国今年经济增长的预测，从3％至5％，下调到2％至4％。