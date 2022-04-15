星展银行基金会提供津贴 给转型为可持续发展中小企

星展银行基金会（DBS Foundation）将为转型迈向可持续发展的中小企业提供津贴。

这项中小企业津贴计划开放给新加坡、香港、台湾、印度和印度尼西亚的中小企业参加。这些公司的提案必须与降低能源消耗、减少废料或供应链的可持续性有关。

若提案获得通过，这些企业可获得最多10万元的津贴。基金会和星展中小企业银行（DBS SME Banking）还会为获得津贴的中小企业提供指导和咨询，协助它们规划两年计划和制定主要里程碑。

星展银行会在公司达到每个里程碑后发放津贴。

星展银行其他部门也会在营运资金、供应链融资和数码转型解决方案方面提供协助。

评估标准包括企业的提案，是否有创新元素以及是否能扩大规模。提案也必须说明如何在公司运作中融入可持续发展，公司管理层也必须展示迈向可持续目标的决心。

星展银行中小企业银行集团主管郑秀凤说：“我们与中小企业老板交流时了解到他们希望能采用对可持续发展有利的经营模式，但却忙于经营或缺乏相关资源。星展银行基金会希望通过中小企业津贴计划解决这个问题，协助中小企业踏出迈向可持续发展的第一步。”

另一方面，基金会的社会企业津贴计划已迈入第八个年头，至今有800多家社会企业受惠，其中有92家社会企业一共获得1000多万元的津贴。

申请津贴的社会企业必须能提出对社会、环境和食物浪费问题的解决方法。若提案获得通过，这些企业可获得最多25万元。

两项津贴计划从即日起接受报名，5月31日截止。