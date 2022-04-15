Cuscaden Peak通知SPH股东 选择要全现金或现金加信托单位

财团Cuscaden Peak若因收购新加坡报业控股（SPH）而需要向报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的股东提出链式收购献议，所提出的最低收购价可能按今年派发的股息调低。

Cuscaden昨天已发出文件，让报业控股股东在本月26日下午5时之前，在两个支付方案之间做出选择：一、接受每股2.36元全现金；二、接受每股1.602元现金，加上0.782SPH REIT单位。

针对可能触发门槛而需连带向SPH REIT的股东提出全面收购献议（链式收购献议），财团表示，它必须提出的每单位0.964元最低链式献议价（Minimum Chain Offer Price）可能会根据SPH REIT已宣布今年派发的股息调低。SPH REIT在今年2月和4月每单位分别派息1.24分和1.44分，换句话说，Cuscaden有权把最低链式献议价下调2.68分。

目前Cuscaden还没决定是否下调最低链式献议价，财团将等到报业控股股东的选择有结果后才做出决定。

Cuscaden收购报业控股的是否触发门槛链式收购献议，将视股东选择全现金或现金加信托单位的情况。

若报业控股股东倾向选择全现金，Cuscaden收购报业控股后将持有超过门槛的SPH REIT股权，因此必须连带向SPH REIT的股东提出全面收购献议；若是股东倾向选择现金加单位，财团将不会持有超过门槛的SPH REIT股权，无须提出链式收购献议。

资料显示，若30%的报业控股股东选择全现金，Cuscaden持有SPH REIT的股权就达到34.1％。

报业控股股东在做选择时，将受到SPH REIT的股价走势的影响。SPH REIT股价昨日持平于0.955元，这个价位使全现金的价值高于现金加单位。

报业控股将于5月13日除牌。