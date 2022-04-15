金管局三度让新元升值抑制通胀加剧

大宗商品价格和供应链遭受新冲击，加大价格压力，我国今年通货膨胀率预计更高。对此，新加坡金融管理局双管齐下，更大幅收紧货币政策，让新元加速升值，抑制通胀率。

这是金管局继去年10月和今年1月，第三次让新元升值。金管局指出，这将减缓通胀升温，有助确保中期价格稳定。

当局上一次连续三次收紧政策且幅度如此之大，是在2010年4月至隔年4月，当时我国经济在全球金融危机之后强劲反弹。

金管局调高今年的核心通胀和整体通胀预测。核心通胀率预测从之前的2％至3％，调高至2.5％至3.5％，整体通胀率调高至4.5％至5.5％，先前是2.5％至3.5％。

我国首季经济增长放缓至3.4%

金管局昨天发布半年一度的政策声明。该局把新元名义有效汇率（S$NEER）可波动范围的中心轴调升至现行水平，同时略微调高汇率可波动范围的坡度，可波动范围的宽度不变。

金管局是配合第一季经济初步预估数据发布货币政策的。数据显示，我国今年第一季经济预估同比增长3.4％，比前一季的6.1％有所放缓。

金管局指出，首季经济增长放缓很大程度上在预料中，主要是制造业和现代服务业的活动趋缓所致。“如果乌克兰战争不造成进一步破坏，冠病疫情也得到良好控制，我国经济今年预料将增长3％至5％，连续第二年以高于趋势的速度增长。”

金管局认为，未来几个季度，本地消费物价上扬将比预期更高。最近能源和农业大宗商品价格飙升，将造成电费和煤气费、燃料和非熟食价格上扬，进而推高交通和食品服务成本。

本地居民失业率已下降到疫情前水平，外来劳工虽可缓解人力短缺的问题，劳动力市场仍维持吃紧。金管局指出，单位劳动成本增加是潜在通胀的关键来源。

“总的来说，核心通胀率预计在未来几个月急剧上升，并在今年底逐渐缓和。这部分反映商品价格将稳定下来，供应吃紧的情况可能缓解。然而，全球通胀压力和国内劳动力市场保持紧张，可能在中期继续推动核心通胀上扬。”

金管局发布政策声明后，新元汇率走强，美元兑新元一度跌至1.3510。

考虑到通胀压力之大，经济师不排除金管局今年10月连续第四次收紧货币政策。

华侨银行首席经济师林秀心认为，外部环境变化多端，我国核心通胀能否在年底逐渐放缓仍是未知数。“金管局的声明指出，该局会继续对外部环境的发展及对新加坡经济的影响保持警惕，这或许暗示有可能再收紧政策。”