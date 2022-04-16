通胀危机俄乌战事等影响下 加密货币遇逆风“数码黄金”比特币受质疑

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅指出，比特币近日跌破4万美元大关，反映市场避险抛售也影响加密货币。有数据表明，比特币越来越接近美国纳斯达克指数的走势，凸显比特币正与风险资产挂钩。

面对通货膨胀危机、俄乌战事暴发等风险，加密货币市场遭遇逆风，市值最大的比特币从去年11月起开始节节败退，过去五个月下跌近40％，“数码黄金”光环受到质疑。

有市场人士仍看好 比特币长期投资前景

尽管如此，基于加密货币近两年受到越来越多企业和机构投资者的认可，有市场人士仍看好比特币的长期投资前景。

新加坡国立大学客座教授、新加坡李白金融学院院长白士泮接受《联合早报》访问时指出，美国联邦储备局缩减资产负债表造成流动性减弱，这不利于加密货币。

“较高利率也使一些传统金融资产更具吸引力。”

当乌克兰局势升级，比特币价格大幅跳水，白士泮相信比特币的避险属性减弱是因为它的交易仍不够成熟及透明，由一小撮大戶投机炒作、操控市场。

他表示，黄金作为成熟的避险资产，有广大投资者参与交易与投资，因此价格不易受到操纵。

分析师：市场避险抛售 也影响加密货币

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，比特币近日跌破4万美元大关，反映市场避险抛售也影响加密货币。有数据表明，比特币越来越接近美国纳斯达克指数的走势，凸显比特币正与风险资产挂钩。

彭博社数据显示，比特币今年来一直在3万5000美元至5万美元区间上下徘徊，截至昨天傍晚报4万零156美元。去年11月一度升至6万9000美元历史高位。

尽管比特币历史不长，只有13年，但新加坡区块链协会联合会长谢福来认为仅有2100万枚的比特币与黄金一样稀缺，而市场目前仅流通1900万枚，“当越来越多机构开始持有比特币，它的价格波动应该会跟着减弱。”

本地比特币基金管理公司Fintonia集团主席兼创办人庄崇耀注意到，有越来越多大型企业采纳和认可加密货币，尤其是比特币。例如Paypal、威士（Visa）、万事达（Mastercard）、商业情报公司微策（Microstrategy）及电动车制造商特斯拉（Tesla）购买比特币并添加到公司资产负债表。

另一方面，他发现各国政府正针对数码资产的监管进行讨论，这其实将支持加密货币的合法性和使用案例，鼓励全球越来越多企业和金融机构的采纳，推动加密货币的长期上涨。

加密货币交易所Luno全球扩张经理兼新加坡区域经理吴雪荔认为，机构和散户投资者仍视比特币为数码黄金，作为对冲风险和价值储存的工具，尤其是在全球市场不确定时期。

她透露，该交易所的客户人数在去年3月至今年2月期间增加逾四成。本地投资者仍看好比特币和以太币（Ether），他们平均持守加密货币长达七个月之久。