海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（11日）曾论及指数当向上填补介于3402.62点与3404.23点及介于3415.34点与3422.95点缺口后，再向下填补介于3351.32点与3350.17点，介于3294.78点与3290.90点及介于3262.15点与3236.04点的缺口。当时指数为3383.28点左右。见报当天指数跳空直试3349.25点，遂将上述第三个缺口填补，同时在介于3374.85点与3383.28点留下缺口。12日指数下跌至3330.25点，由于跌势甚急，造成介于3357.46点与3363.56点间留下缺口。13日指数骤然上升至3356.66点，随即在介于3340.21点与3330.25点留下缺口；由于指数当天仅在3356.66点及3340.21点之间波动而成了“幅内日”。14日指数尝试回升，并一度升试3359.54点，同时将上述第七个缺口的一部分填补；无奈力不从心，过后却回落至3334.07点，旋将上述第八个缺口的一部分填补。倘若指数于今年2月17日上升至3466.23点，为一个升势“三角形”的第（1）点，那么3月8日的3128.06点应为第（2）点，过后回升至3月29日的3456.09点为第（3）点。因此，第（4）点或将在3253.09点左右完成；不过，指数一旦跌穿3128.06点的价位，当重返跌势。