参与ESG投资应注意漂绿问题

漂绿长久下来可能削弱投资者对企业的信任，最坏情况是企业面对监管行动。

什么是ESG投资？

ESG代表环境、社会与治理（Environmental，Social and Governance）三个因素。

环境因素指企业为保护大自然所做贡献，社会因素代表企业注重与人之间关系，治理因素则衡量企业治理方式。

近年来，ESG投资越来越盛行。尽管目前并非强制上市公司要在财务报告纳入ESG这项指标，但许多企业主动在年报中披露它们在ESG方面的努力。

投资者通过考虑ESG因素，能够更全面了解他们所投资的公司，这也有助于他们识别潜在风险和机遇。

以治理因素为例，为了实现良好企业治理，企业应确保高管与董事会之间有效沟通、高管的薪酬公平且职权明确、以及审计师的独立性，这些举措将增强股东对公司的信心。在香港上市的中国平安保险公司称得上企业治理典范，该公司去年第六次荣获香港企业治理卓越奖。

ESG投资面对什么挑战？

实际上，ESG对企业财务的影响难以衡量，把ESG特定因素转化为财务价值或成本具有一定难度。

另外，由于许多评级机构采纳截然不同的评级方法和系统，因此企业可能获得不一样的评级。以新加坡航空公司（SIA）为例，它在标普全球评级（S&P Global Ratings）的ESG得分是67，但在彭博社的得分为49.1。

企业的ESG评分越高，是否代表公司表现越好且能带来更高回报？

尽管企业在ESG方面努力并不会立竿见影，不过基金评级机构晨星（Morningstar）去年研究显示投资者参与ESG投资能获得回报。

例如，晨星美国永续领先指数（Morningstar U.S. Sustainability Leaders Index）由晨星旗下的投资研究机构Sustainalytics汇编，该指数涵盖373家美国企业，整体去年总回报率达29.1％，ESG评分最高的首50家企业达33.3％，这跑赢标普500指数的26.8％。

什么是漂绿？

投资者应注意漂绿（greenwash）问题，因为并非所有公司如它们所言在ESG大有所为。

漂绿可以是公司选择性或欺骗性披露，前者指公司仅发布与ESG有关的正面信息，而不披露负面信息；后者指企业扭曲信息，造成投资者误解。长久下来，漂绿可能削弱投资者对企业的信任，最坏情况是企业面对监管行动。

投资者如何参与ESG投资？

投资者可以投资ESG相关股票，包括参考标普全球（S&P Global）和MSCI对企业评级。另外，有些企业在发布年报时也会公布可持续发展报告，投资者可以借助这些报告来评估企业在ESG方面的努力。ESG表现突出的美国上市公司有英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft）、思科（CISCO）和威士（Visa）。

此外，投资者也可以投资以ESG为主题的挂牌基金（ETF），像纳斯达克挂牌的IShares Inc Biotechnology ETF、纽约交易所挂牌的iShares MSCI USA ESG Select ETF及香港挂牌的Global X China Clean Energy ETF。

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（作者是辉立Nova投资策略师黄国荣）

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