国人预期未来一年整体通胀率为4.1％新高

物价持续上涨，本地居民预期未来一年的整体通货膨胀率为4.1％，创下有记录以来的新高。

星展集团与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）合作编制的新加坡通胀预测指数（SInDEx）调查报告显示，今年3月的整体通胀预期高于去年12月的3.2％。

3月份的通胀预期超过该指数自2012年开始编制以来的第一季平均数（3.3％），也超过2012年12月创下的通胀预期最高纪录4％。

不包括住宿和私人陆路交通在内，未来一年核心通胀预期从去年12月的3.1％升至今年3月的3.9％。

这项季度调查访问了500人，以反映新加坡家庭对未来一年整体通胀率的预测。

最新的统计局数据显示，2月通货膨胀率在经历了2020年的小幅通货紧缩（deflation）之后，从2021年的2.3％同比上升到4.3％。

根据今年3月公布的新加坡金融管理局经济师调查，经济师对于2022年和2023年通胀的中位数预测是3.6％和2.4％。

全球大宗商品价格上涨和供应链遇阻引发的震荡，加大本地成本压力，金管局日前宣布进一步收紧货币政策，抑制通胀增速，确保中期价格稳定。

在调整了潜在的行为偏差后，通胀预期从去年12月的3.1％上升到今年3月的5.7％，是2019年第一季有这项记录以来的最高数字。

价格波动较大的消费类别如住房、私人交通、食物和能源开销，通胀预测从12月的3.2％上升到3月的4％。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说：“食物、燃料和租金飙涨已成为全球现象，不过我国价格上涨的幅度低于美国和欧洲。我们认为，倍受信赖的金管局政策能让通胀预测保持温和，尽管通胀预期近期内回到长远趋势水平的概率很低。”

他认为，在价格持续承压的情况下，金管局进一步调高新元名义有效汇率（S$NEER）的升值斜率是合理的。

分析：较难靠新元升值解决通胀

主导调查的新大助理教授奥若宾都高仕（Aurobindo Ghosh）认为虽然金管局让新元升值，但间接受到宏观因素而上涨的租金、分销和人力成本等问题，较难靠新元升值来解决。

参加调查的受访者表示他们的消费品价格因为能源和服务成本上升而稍微上涨，虽然冠病疫情带来的直接冲击似乎已经消退。