墨丘利资本投资 Mercurius Capital Investment

这只股票自1995年7月26日升试1.55元后，就以三大波缓缓下滑。1998年8月18日股价下跌至0.32元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成A大波，随即迅速回扯至1999年7月2日的1.49元结束了B大波，旋进入具五波的C大波跌势。2001年元月15日股价下试0.58元完成了第（1）波，接着回扯至2002年2月5日的1.08元，又于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2005年5月31日股价下跌至0.10元完成了第（3）波。2016年3月1日股价下探0.005元，旋于该月每月一杆图以“转向”信号完成第（5）波，同时为C大波画下句号，随即以一个升势“斜向交叉”缓缓上升。2019年10月4日股价升试0.075元，此为左图中的第（二）点，过后回扯至2020年3月19日的0.017元结束了第（三）点。去年7月13日股价上升至0.105元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（四）点，估计股价目前正处第（五）点下调，一旦完成，当升试0.126元的基本目标，并可能试位于0.14元及0.16元的阻力线了。