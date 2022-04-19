湖景园再度招标求售 保留价维持6.4亿元

湖景园（Lakepoint Condominium）再度推出市场招标，保留价维持在6亿4000万元。

负责销售该项目的博纳产业（Propnex）昨天发表文告宣布湖景园将再尝试集体出售。

湖景园在去年10月以集体出售方式推出市场，保留价相当于容积率每平方英尺959元至982元，这包括发展费和填补剩余地契的费用。

公寓在去年12月结束招标，但发展商的出价低于保留价，于是改而进行私下协商，协商期长达10周。这是新一轮房地产降温措施在12月16日生效后首个招标失败的集售项目。

该公寓地段面积56万2286平方英尺。根据2019年总蓝图，地段容积率为1.4倍，划定为住宅用途。视当局的批准而定，地段可重新发展，建造860个平均面积为915平方英尺的单位。

博纳产业投资与集体出售主管吴美琪说，自去年12月招标失败之后，湖景园屋主向市建局申请并获准在重新发展项目建造更高楼层，新项目可同时包括五层楼和12层楼高的公寓，发展商也不必进行可行性研究（Pre-Application Feasibility Study）。

“我们相信，随着裕廊湖区的巨大转变逐渐成形，更多企业和投资者会迁移到该区，创造更多就业机会。裕廊湖区内的旅游景点也会为该区带来翻天覆地的变化，吸引更多游人和企业。”

这次的招标活动将在6月8日下午2时结束。

Sixth Avenue Centre 再以8500万元重新招标

武吉知马一带的商住两用综合项目Sixth Avenue Centre也宣布从今天起重新招标，要价维持在8500万元。

销售代理高纬环球（Cushman & Wakefield）发表文告说，该项目去年12月至1月6日进行公开招标，可是当时新一轮房地产降温措施宣布不久，导致发展商在收购包含住宅部分的房地产项目时踌躇不前，采取观望态度。

项目地段面积为1万5009平方英尺，总容积率为3，总楼面面积为4万5028平方英尺。

容积率每平方英尺价格为1861元。要价包含提高容积率至3的发展费和额外阳台空间。

市建局在2018年批准该地段的住宅部分可用作服务公寓，同时也要求未来的发展商将第六道（Sixth Avenue）并入毗邻一幅915平方英尺的国有地段进行发展。这样一来，容积率尺价将下降至1788元。该项目的招标截止日期为5月26日下午3时。