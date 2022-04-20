欧思礼坡一豪宅地段求售 料可吸引超过3亿元出价

位于乌节路一带欧思礼坡的一栋永久地契豪宅地段求售，这里曾是几位本地历史名人的故居。预计这幅地段可吸引超过3亿元的出价。

世邦魏理仕（CBRE）昨天（4月19日）发表文告说，这幅位于欧思礼坡（Oxley Rise）5号的地段处于山丘上，由两块地皮组成，占地面积约为15万1205平方英尺。该地段目前建有一栋两层楼高洋房，以及四栋附属外屋（outhouse）。

这栋洋房曾是几位本地历史名人的故居，包括了我国早期犹太人富商马纳塞·麦雅（Manasseh Meyer），以及已故房地产大亨钟奕庄。

世邦魏理仕资本市场主管郑兆能预计，这幅地段可吸引到超过3亿元的出价。

根据2019年的市区重建局发展总蓝图，这幅地段划分为“双层综合有地住宅”用途，可重新发展为一栋大豪宅、分层地契或综合有地项目，或是几栋优质洋房（Good Class Bungalows，简称GCB）等，视有关当局批准。

郑兆能说：“占地面积超过10万平方英尺的优质有地住宅地段一般上被紧紧守住，在本地少有出售。有鉴于此，这个受落的资产类别在各种市场周期中的表现都具韧性。”

近年这一带有好几个有地住宅地段转手，包括了位于古鲁尼山（Cluny Hill）2号的地段在去年4月以6370万元出售、那森路（Nassim Road）30号在去年3月以1亿2880万元出售，以及那森路33号在2019年中以2亿3000万元出售，容积率每平方英尺分别为4291元、4005元以及2721元。

世邦魏理仕：豪宅若获保留 或被规划在优质洋房区

郑兆能指出，如果上述豪宅获得保留，据了解，市区重建局可能考虑把这个地段规划为优质洋房区内。本地目前只有39个优质洋房区，因此对发展商而言是一个罕见的发展机会。

对于自住业主而言，这是难得收购大幅地皮的机会，可建造几栋让多代居住的优质洋房。

这幅座落于中央商业区和乌节路之间，靠近罗拔申码头、克拉码头、福康宁公园，以及伊丽莎白医院和鹰阁医院等医疗设施。附近也有立化小学、圣玛格烈小学和英华小学（经禧）等著名学府。

上述地段的公开投标将在6月8日下午3时截止。