富旺朝控股 Food Empire Holdings

本栏于今年元月22日曾论及这只股票已经进入具五波的（c）波跌势，估计调整将继续，且当跌穿0.74元的价位才会止跌回升。当时股价为0.74元左右。元月24日股价骤然下探0.705元，遂跌穿上述0.74元的价位，过后继续下滑。2月15日股价下跌至0.64元，又在介于0.67元与0.68元间留下缺口。16日股价跳空上升至0.675元，同时在介于0.65元与0.64元间留下缺口；2月22日股价下跌至0.61元，随即将此缺口填补。2月28日股价再度跳空下试0.505元，由于跌势甚急，造成介于0.555元与0.58元间出现缺口。3月2日股价终于下跌至0.42元，并于当天以“转向”信号止跌回升，完成了左图中的（c）波，同时也为（A）波画下句号。估计股价目前正处（B）波回扯，截至4月18日股价已经上升至0.55元，填补上述第三及第一个缺口自不在话下。值得注意的是其每月一杆图中的“动力”信号已经下跌至0.33610，与“中性线”相去不远。因此，一旦（B）波回扯结束，股价将跌穿0.41元的重大支撑点而出现可观的跌幅。