黄循财访美 分别会晤迪奥普与鲍威尔及阿德耶莫

出访美国的财政部长黄循财于美国东岸时间4月19日分别与国际金融公司（IFC）董事总经理迪奥普（Makhtar Diop）、美国联邦储备局临时主席鲍威尔（Jerome Powell）和美国副财长阿德耶莫(Wally Adeyemo）会面。

黄循财与迪奥普讨论加强可持续融资等方面合作

根据新加坡通讯及新闻部昨晚（4月20日）发布的文告，黄循财在与迪奥普的会谈中，讨论在第27届联合国气候变化大会（简称COP27）举行之前的合作机会，以及在农业科技、数码创新和可持续融资方面的进一步合作。

他在与鲍威尔会面时，则讨论美国经济前景，以及数码货币和跨境支付的未来发展。

黄循财还与阿德耶莫、负责国际事务的国务卿参赞利普顿（David Lipton）和财长团队进行会谈，就多边主义、全球经济和新合作领域，包括印太经济框架，交换了意见。

黄循财昨晚在面簿贴文说，他与鲍威尔和阿德耶莫讨论了许多课题，包括新领域合作机会和科技趋势等。

他还透露与迪奥普会面时，两人谈到彼此对音乐的爱好。他说：“我喜欢弹吉他，迪奥普则是狂热贝斯手。下次他到访新加坡时，我或许会向他介绍本地爵士乐。”

另一方面，美国驻新加坡大使馆昨天发布文告表示，阿德耶莫与黄循财和新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）会面，作为世界银行年会活动的一部分。

此前，美国财政部和新加坡政府举行了几次高级别会议，包括上月李显龙总理和财长耶伦（Janet Yellen）会面。

文告说，阿德耶莫、黄循财和孟文能讨论了区域经济问题和双边合作领域的看法，其中包括可持续金融。

阿德耶莫也祝贺新加坡将从今年7月1日起担任反洗黑钱金融行动特别工作组（FATF）的轮值主席国，并表示支持新加坡在FATF的事项。