“聘请”自动机器省人力创商机

“转型电力站”针对中小企业常见的挑战问题，邀请成功克服这些挑战的企业来分享经验心得。

本期访问三家从事餐饮业的中小企业，分享它们如何利用科技应对这个领域人手短缺的情况，以及通过创新开拓更多商机。

餐饮业人手不足的问题相当普遍，冠病疫情导致引进外籍员工受限制，更是让这个情况加剧。

面对人力吃紧的挑战，创立于2005年的咖啡吐司集团（Coffee and Toast Group）转向“聘请”会泡咖啡的机器人，为员工分担工作。这个好帮手每小时可冲泡多达65杯咖啡，帮助该集团每天减少一到两个人手，相当于人力资源分配约10％到15％。

集团项目经理李慧敏（34岁）接受《联合早报》访问时说：“疫情期间当奥密克戎病例上升时，采用机器人的店面无须因为不够人泡咖啡而关闭。机器人也可以泡制味道一致的咖啡和茶，达到我们对泡咖啡员工的品质要求。”

集团率先在樟宜综合医院的店面采用机器人，共投入约20多万元，并获得新加坡企业发展局提供一半的津贴。它在全岛设有25个店面，IMM商场的餐饮店最近也开始使用机器人。

有趣的是，这个机器人可以模仿真人冲泡饮料的技巧，例如“拉”咖啡或茶的动作，成品的味道与真人冲泡的非常相似。

李慧敏透露，集团将考虑在未来设立的店面采用机器人，因为越来越难请到人泡咖啡。她说：“大部分泡咖啡员工年事已大，接近退休年龄。年轻一代又不太热衷于把这一行当成职业。采用机器人因此可以缩短聘请以及培训新人所需的时间。”

她说，采用机器人的另一个好处是它可以在任何时候泡咖啡，如果要开设24小时运作的店面可派上用场。该集团目前聘用约250名员工。

冠病对餐饮业造成严重影响，除了人手不足的问题，一些业者的营运模式因为防疫措施而受到很大冲击，尤其是大型活动减少，让餐会供应业者的生意受到重挫。

厨房之家集团总裁曾志豪透露，公司使用如图中这台包装封口机自动化科技开拓即食产品业务。（受访者提供）

疫情暴发初期，餐会供应业者厨房之家集团（Kitchen Haus Group）的销售一夜间下跌60％。为了渡过难关，集团改变商业模式，开始进军新的业务领域，包括开创售卖糕饼、即食（ready-to-eat），以及高科技城市农场产品的品牌。

这家在疫情之际转型的公司积极使用自动化科技，包括速冻机、真空机、包装封口机，以及贴标签的机器等，从中提高生产力。

身为家族第二代的集团总裁曾志豪（42岁）说：“有了这些新的设备，我们能够非常有系统地制作即食产品，并把工作效率增加200％。”

厨房之家对银发族的市场非常了解，过去六年为这个群体提供餐会供应服务。有鉴于此，它在开拓即食产品时决定把客户对象锁定为年长者。

研发是推动创新的关键。为了延长即食产品的寿命，集团与食品创新与资源中心（Food Innovation and Resource Centre，简称FIRC）合作，一起进行相关研究。

由于客户对即食产品的需求增加，集团正计划在今年内开设多一个中央厨房。

谈到餐饮业的人力挑战时，曾志豪透露，国人通常会避开餐饮业的工作，尤其是需要劳力的工作，例如厨房助理、厨师和送货司机。这些职位的人员流动率一般上比较高。不过，他相信，我国重开国际边境，尤其是新马边境，应该有助于缓解这个问题。

用自动化设备可接更多订单

Foodtalks运用自动洗碗机节省人力，大大提高生产力。图为公司执行董事黄期达。（蔡家增摄）

另一家食品供应商Foodtalks有一半收入来自餐会供应服务，疫情限制聚会人数也给公司造成冲击。公司执行董事黄期达（41岁）说：“我们知道必须重新定位，才能让至少一部分业务持续，并且与时并进。我们于是探讨利用制作厨房的设施，为餐饮店提供冷冻熟食产品，开拓另一个收入来源。”

在企发局的帮助下，公司采纳制作即食产品的自动化设备，大大提高生产力。例如，利用自动切菜机削马铃薯，时间从原本的一个半小时大幅度减至15分钟。相较于花一整天时间用手洗碗碟，自动洗碗机只需要半天时间。整体而言，公司可节省一个半至两个人头，并且稍微接更多订单。

黄期达透露，上述提升项目获得政府提供80％的津贴，为公司省下不少钱，也让公司更有信心去使用科技。他说：“我们不时会重新评估各个工作程序，看还有什么地方需要改进。运用现代科技为我们带来无限可能，只要市场有需求和预算就可以去做。”

这家于2004年创立的公司是家族企业，黄期达是家中第二代，2019年接手管理。员工人数从最初的六人增至目前的30人。

黄期达认为，作为中小企业，公司可灵活地去满足个别餐饮业者的需要，尽可能为他们提供即用食材，减少他们的厨房程序。这尤其是经营餐饮店的业者同样面对人手不足的挑战，帮助他们简化烹煮工作，有助于减轻人力负担。