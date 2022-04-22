大道工业 Broadway Industrial

本栏于去年12月29日曾论及这只股票将继续下滑，以填补介于0.187元于0.185元及介于0.176元与0.173元的缺口，毕竟（c）波或将在0.15元结束，迄时股价当止跌回升。当时股价为0.215元左右。实际上，股价于去年12月21日下试0.20元已经完成了图中的a波，今年元月3日股价回扯至0.225元并于当天以“转向”信号结束了b波。元月19日股价下试0.18元完成了c波。遂将上述第一个缺口填补，同时也为（A）波画下句号，随后出现回扯。2月17日股价上升至0.215元完成了图中的A波，由于升势甚急，造成介于0.205元与0.20元间出现缺口；2月21日股价跳空下试0.20元，遂将此缺口填补；同时也在介于0.205元与0.21元间留下缺口。22日股价进一步下试0.196元，又在介于0.20元与0.205元留下缺口；2月23日股价下探0.195元结束了B波。几经反复，股价终于在3月30日升试0.215元完成了C波，同时也为（B）波画下句号。短期回扯，股价当下试0.18元的支撑点以结束（C）波后，重返升势。