市场进一步复苏 办公楼租金首季升1.6％增幅高于前一季

分析师认为，优质的办公空间将越来越受欢迎，因为企业意识到工作环境必须比居家办公更好，才能够吸引员工回到办公室工作。市场预计，办公楼租金今年预计上扬3％到5％。

办公楼租金市场进一步复苏，今年第一季租金上扬1.6％，高于前一季的0.9％。

与此同时，市区重建局昨天发表的第一季房地产数据显示，办公空间价格扭转跌势，从前一季的下跌1.8％转至上涨4.4％。

分析师认为，优质的办公空间将越来越受欢迎，因为企业意识到工作环境必须比居家办公更好，才能够吸引员工回到办公室工作。市场预计，办公楼租金今年预计上扬3％到5％。

莱坊研究主管郑卫铭指出，办公空间租金已在去年触底，今年预料出现平缓的上涨趋势。科技企业、非银行金融服务业者，以及提供专业服务的国际企业将继续入驻中央商业区的优质办公空间。

针对办公楼今年的展望，郑卫铭说：“中央商业区甲级办公楼的供应有限，加上政府短期内应该不会推出新地段，以及多达75％的员工可回返公司办公，这些因素将让本地办公楼租赁活动保持平稳。”

郑卫铭认为，尽管俄罗斯与乌克兰的冲突带来新的不稳定因素，但我国从3月29日起大幅度放宽防疫措施给办公楼市场提供很大推动力。此外，我国经济今年也预计增长3％到5％。他预测，整体租金今年全年可能增长3％至5％。

高纬环球研究部高级经理黄显洋说，企业择优而栖将继续推动办公楼市场的需求，甲级办公楼较为抢手，该类别租金今年预计上扬5％。乙级办公楼的租金涨幅可能较缓慢，预计上升最多3％。

他也指出，办公空间价格在第一季强劲反弹，上涨4.4％，是11年以来的最高季度增长。

其中，全球投资公司KKR首次投资我国办公楼市场，以5亿9900万元收购安顺二十（Twenty Anson），是今年第一季的主要大宗房地产交易之一。此外，星狮物流商产信托以8亿1080万元脱售位于中央商业区的Cross Street Exchange，也反映了投资者的乐观情绪。

零售空间租金与价格 第一季从上升转为下跌

零售空间方面，第一季的租金从前一季上涨0.6％，转为下跌0.4％；价格也从前一季的上涨1.9％，转为下滑1.4％。

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文指出，最新数据显示，零售领域还没有完全脱离困境，但相信这个领域的前景将随着防疫措施放宽而改善。他说：“无论是黄金购物地段、中央商业区或邻里，人群已强劲复苏至接近疫情前的水平。”

蓝振文预测，市郊购物商场将引领复苏，这些地区的租金今年可能上扬多达8％，乌节和其他市区的黄金地段租金料上升3％到5％。