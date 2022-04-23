BRC亚洲 BRC Asia

本栏于今年元月13日曾论及这只股票截至去年12月15日股价已经上升至1.60元，估计上升突破1.71元的阻力点将是理所当然，当时股价为1.54元左右。元月14日升试1.58元完成了图中的（a）波；接着回扯至元月26日的1.52元，次日，股价再度试此价位未果，随即于当天以“转向”信号结束了（b）波，旋止跌回升。元月28日股价跳空上升至1.56元，同时在介于1.54元与1.53元间留下缺口。元月31日股价上升至1.60元，2月9日股价第五度升试此价位，由于升势甚急，造成介于1.59元与1.58元间出现缺口。2月10日股价猛涨至1.66元，与上述1.71元的阻力线近在咫尺；无奈功亏一篑，2月21日股价第五度试此价位后，遂于当天以“转向”信号完成（c）波。3月7日股价直探1.52元，随即将上述第二及第一个缺口填补，同时又在介于1.61元与1.63元间留下缺口。4月11日股价骤跌至1.54元，造成介于1.56元与1.58元间出现缺口，4月21日股价回扯至1.59元，遂将此缺口。估计升势将持续，填补介于1.61元与1.63元也就理所当然了。