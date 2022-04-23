超越全球各主要市场 本地挂牌REIT首季表现突出

新交所日前的一份报告指出，新加坡挂牌房地产投资信托在通胀日益抬头和加息周期的背景下证明了它的韧性。iEdge S-REIT指数在2022年第一季取得1.3％总回报率，而全球各个主要REIT市场在第一季的平均总回报率为负4.9％。

新加坡挂牌的房地产投资信托在2022年第一季的表现，超越全球各主要市场的挂牌房地产投资信托。

新加坡交易所（SGX）日前的一份报告指出，新加坡挂牌房地产投资信托（S-REIT）在通货膨胀日益抬头和加息周期的背景下证明了它的韧性。iEdge S-REIT指数在2022年第一季取得1.3％总回报率，而全球各个REIT中枢在第一季的平均总回报率为负4.9％。

S-REIT平均股息收益率6.3％

尽管利率上升，S-REIT的平均股息收益率为6.3％，仍比新加坡10年期政府债券的收益率高出约400基点。S-REIT的债务水平保持受控，行业平均负债率约为37％，平均75％的借款与固定利率挂钩。

2022年第一季表现最好的五个新加坡挂牌房地产投资信托和房地产信托的平均总回报率为14.1％，并且均来自酒店和办公楼领域。

S-REIT在2022年3月底的总回报率为5.3％。机构投资者在2022年3月净买入8210万元的S-REIT，而零售投资者净卖出2亿零520万元的S-REIT。

根据报告，放宽冠病防疫措施后，零售、酒店、办公室S-REIT都上涨。在宣布放宽冠病管制措施后，受到航空、运输、旅游和零售相关股票反弹的推动，新加坡海峡时报指数在3月24日的交易时段上涨了1.1％。

当天，S-REIT也上涨了1％，由拥有显著新加坡零售、酒店和办公资产的信托引领。酒店业S-REIT上涨了3.5％，零售业S-REIT上涨了1.5％。更值得注意的是，酒店业和零售业S-REIT的交易活动激增，交易总额分别达到2740万元和2140万元。

考虑到利率对收益率差（yield spread）和借款成本的影响，利率一直是S-REIT的一个关键驱动因素，而S-REIT一直在积极管理其利率风险。

平均而言，接近75％的S-REIT的流动／短期债务是直接根据固定利率签订或通过浮动至固定利率掉期合同（interest rate swap）进行对冲。S-REIT的平均负债率为37.4％，远低于50％的监管门槛。