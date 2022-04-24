市场已适应降温措施 3月新私宅销量上涨

本地房地产市场已适应新一轮房地产降温措施的影响，3月份新私宅销量上涨，其中以霸级项目鑫悦府（Normanton Park）的表现最为亮眼。

位于肯特岗公园附近的鑫悦府已是连续第四个月登上销量冠军宝座。

这个项目在3月份售出83个单位，中位数尺价是1887元，与12月份的1831元尺价中位相近。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚指出，尽管政府推出新一轮降温措施，但鑫悦府依然维持销量，反映了该项目具有吸引买家的特点。该项目共有1862个单位，至今已经售出94％。

根据市区重建局3月份的数据，其他中央区（RCR）有320个单位售出，占各类私宅总销量的48.9％。

属于中档私宅的鑫悦府是推动这类私宅成为上个月销量最好私宅类别的最大功臣。

销量第二至第四的新私宅项目依次是悦湖苑（The Florence Residences）、翠宁苑（Ki Residences at Brookvale）和万宝轩（One Pearl Bank）。

坐落于欧南区的万宝轩售出25个单位，中位尺价为2611元，至今售出76％的单位。

中央区以外（OCR）的大众化私宅则售出181个单位，环比增长11％，占总销量的27.7％。

当中，后港一带的悦湖苑售出44个单位，中位尺价为1701元。该项目已售出94％的单位。

位于绿墩岭（Leedon Heights）的翠宁苑以28个单位的销量助攻，中位尺价为1976元。

分析师：未售单位库存快速减少

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说：“未售单位库存快速减少，似乎持续压缩这类私宅的销量，因为潜在买家的选择有限。”

值得注意的是，有三个中高档私宅项目同样售出23个单位。The Avenir、南峰雅苑（Avenue South Residence）和绿墩雅苑（Leedon Green ）共同排名第五，中位尺价分别是3099元、2372元和2844元。

较早前，市场普遍预测高档私宅会受到降温措施影响，因为外国买家可能因为额外买方印花税从20％调高至30％而避走本地高档私宅市场。

可是，代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅3月的销量为153个，环比增加39.1％，占总销量的23.4％。分析师指，这显示本地高档私宅市场的前景良好。