海峡时报指数 Straits Times Index

本栏在上周一（18日）曾论及指数于3月29日的3456.09点结束了一个升势“三角形”的第（3）点。因此，第（4）点或将在3253.09点左右完成；不过，指数一旦跌穿3128.06点的价位，当重返跌势。当时指数为3335.85点左右。见报当天指数跳空直试3303.07点，同时在介于3330.30点与3335.85点间留下缺口。19日指数骤然回升至3344.66点，遂将上述缺口填补，同时又在介于3307.13点与3303.07点间出现缺口。20日指数仅略微上升至3344.79点，由于升势甚急，造成介于3322.41点与3307.13点间留下缺口。21日指数再度跳空至3359.62点，由于升势特急，又在介于3337.04点与3335.32点间留下缺口。22日指数开低下试3312.97点，填补了上述第三个缺口的一部分，过后持续上升，直抵3365.21点，遂将上述第四个缺口填补，同时也将介于3359.54点与3363.56点间的缺口填补；并于其每周一杆图以“转向”信号止跌回升。因此，估计上图中“三角形”的第（4）点回扯，可能已经在上述的3312.97点结束了。依此类推，指数一旦突破位于3451.30点的“三角形”上限，当有可观的升幅。