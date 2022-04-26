新邮政 Singapore Post

本栏于去年10月30日曾论及这只股票短期内还会继续上升，一旦突破位于0.72元的阻力线，股价当尝试向上填补介于0.76元与0.765元的缺口。当时股价为0.655元左右。股价过后一度上升至11月8日的0.69元完成了图中的（A）波，随即缓缓回落至12月20日的0.63元，此为（B）波中的（a）波。今年元月12日股价回升至0.67元结束了（b）波；次日，股价回落至0.655元，遂在介于0.665元与0.67元间留下缺口，接着又以三细波走势缓缓的下跌至1月28日的0.63元完成了a波，过后回扯至2月18日的0.66元结束了b波。2月24日股价下探0.625元，旋于25日又回升至0.64元，同时在介于0.63元与0.625元间留下缺口。3月4日股价升试0.66元，可惜好景不长，3月15日股价回落至0.625元，遂将上述第三个缺口填补；16日股价再试此价位未果，随即于当天以“主要转向”信号完成了c波，同时为（c）波画下句号，旋止跌回升。截至4月20日股价已经上升至0.705元，随时当升试上述位于0.72元的阻力线，并填补上述第一个缺口。