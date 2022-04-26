我国3月整体通胀率升至5.4％ 达近10年来新高

私人陆路交通和住宿费显著上涨，我国3月份整体通货膨胀率从2月的4.3％上升至5.4％，达近10年来新高。

不包括私人陆路交通和住宿费的核心通货膨胀率，在食品和服务通胀上扬的推动下，从2月的2.2％升至3月份的2.9％，也创下10年来最高。

3月份的整体通胀率和核心通胀率，分别是2012年4月及2012年2月以来最高，比市场平均预测的4.6％和2.6％都高。

新加坡金融管理局和贸工部昨日发布的联合文告显示，核心通胀率预计在未来几个月进一步上升，过后在年底随着一些外部通胀压力的消退而放缓。然而，最近的地缘政治和与冠病大流行相关的冲击，使到通胀仍有上行风险。

同时，由于私人交通和住宿通胀预计在短期内保持坚挺，整体通胀率今年的上扬幅度将超过核心通胀率。而核心通胀率预料也将继续高于历史平均水平。

分析师：金管局10月料再收紧货币政策

金管局本月中收紧新元政策时已调高全年的通胀预测，今年整体通胀率预测从2.5％至3.5％上调到4.5％至5.5％，核心通胀率预测则从2％至3％上调到2.5％至3.5％。

华侨银行首席经济师林秀心形容3月份通胀“又快又猛”，超出市场预期，显示物价上涨的势头仍未见顶，金管局可能在10月份再度收紧新元政策。

由于今年来通胀风险扩大，大华银行经济师颜圣充也认为，金管局预料在10月份进一步收紧新元政策。

以新加坡消费价格指数（CPI）同比计算，私人交通费今年3月份上涨21.5％，主要是车价和油价涨幅较大，分别达27.9％和26.1％的历史新高和接近历史高位；住宿通胀率随着房租较大幅上涨而升至3.5％。

3月份的食品通胀率升至3.3％，主要是非熟食和食品服务价格涨幅较大；服务通胀率升至2.6％，主要是其他交通服务（包括航空）费以及假期开销的增加。另外，由于全球油价高涨，本地电力和煤气通胀率在3月份升至17.8％。

ING集团高级经济师尼古拉斯·马帕（Nicholas Mapa）以“火红”形容通胀情况，例如3月份的整体消费价格指数环比涨幅高达1.2％。他认为如果核心通胀率突破金管局最近预测的3.5％上限，该局可能在10月的政策周期以前就出手调整新元政策。

马来亚银行（Maybank）经济师蔡学敏博士和李主礼指出，货币升值可能不足以控制不断加剧的通胀压力，也不足以缓解劳动力市场的紧张状况。政府或许不得不检讨它更严格的外国劳工政策及外劳税等，也可能追加预算，出台援助措施以减轻低收入家庭的生活负担。