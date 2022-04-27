新航 Singapore Airlines

本栏于今年2月11日曾论及这只股票一旦穿上位于5.62元的阻力点，当扬长而去。当时股价为5.32元左右。2月17日股价骤然上升至5.44元完成了图中的（c）波，并为（A）波画下句号，同时在介于5.38元与5.33元间留下缺口；18日股价下跌至5.35元，随即将此缺口的一部分填补。2月22日股价跳空下试5.25元，又在介于5.35元与5.39元间留下缺口。24日股价急跌至4.90元，同时在介于5.24元与5.27元将留下缺口。25日股价回扯至5.16元，造成介于5.06元与4.94元间出现缺口。3月4日股价回落至5.01元，由于跌势甚骤，造成介于5.08元与5.12元间出现缺口。3月7日股价跳空下跌至4.95元，又在介于5.01元与5.05元间留下缺口，同时也将上述第四个缺口的一部分填补。8日股价再度跳空下探4.85元结束了（B）波，同时在介于4.96元与4.97元间留下缺口。3月17日股价骤升至5.28元，遂将上述第七、第六、第五及第三个缺口填补。截至4月5日股价已经上升至5.58元，估计升势当持续，填补介于6.17元与6.21元的缺口指日可待。