3月份制造业产值增幅 放缓至3.4％优于预期

我国3月份制造业产值同比增长放缓至3.4％，但仍连续第六个月扩张，也高于市场预期的2％，主要动力来自受益于重新开放的交通工程业。

3月份制造业产值的增幅远低于2月份的17.6％，主要因为电子业增长放缓以及药剂业产值同比大跌。

经济发展局昨日（4月26日）发布的初步数据显示，若不包括生物医药制造业，3月份的制造业产值同比增幅为9.7％，从2月份的16.8％放缓。

经季节性调整后，制造业产值较2月份环比下跌12.6％，；若不包括生物医药制造业，则环比下跌6.1％。

电子业产值的增长从2月份的32％放缓至3月份的14.5％，但表现仍然强劲。其中，半导体业产值增长高达17.3％，因为来自5G市场和数据中心的强劲需求。

生物医药业的3月份产值同比大跌26.3％。其中，药剂业产值同比从2月份的同比大增50％转为大跌39％，因为生产的活性药物成分组合的不同。

受益于边境的重新开放，交通工程业的3月份产值增幅领先制造业各个领域，同比扬升20.7％。其中，宇航业产值增长39.3％。

宇航业产值高于疫前水平 为整体增长提供支持

研究机构野村的经济师指出，自冠病疫情暴发以来，宇航业的产值首次高于2019年第一季疫情前的水平。这标志着宇航业的重新启动，将为未来几个月的整体制造业产值增长提供额外支持。

对于接下来的季度表现，华侨银行首席经济师林秀心说：“由于中国的封锁措施可能从本月起波及区域制造业供应链，这一势头是否能够持续，是个很难回答的问题。”

马来亚银行的经济师蔡学敏和李主礼预计，下来三个季度的制造业产值增长率会放缓到低个位数，因为晶片生产已接近最高产能水平，并且受去年高基数的影响。中国的封锁措施、欧盟增长的疲软和能源价格的上涨，也将抑制全球制造业和贸易。

林秀心说：“如果乌克兰战争的不确定性和与中国有关的供应链瓶颈及早得到解决，我们为今年全年制造业设定的3.5％增长率，可能上调。”

大华银行经济师颜圣充说：“我们展望今年全年制造业将平均增长4％，全球贸易活动有望在未来一年保持活跃。”

由于制造业今年第一季产值同比上扬7.1％，高于先前预估的6％，经济师普遍预计，这将使到国内生产总值（GDP）增长率增加约0.3个百分点，第一季经济增长率将上升至3.7％。

马来亚银行维持今年经济增长2.8％的预测，低于贸工部的3％至5％的预测。它认为，新元走强和利率上升也可能损害新加坡企业的相对竞争力。野村则维持全年经济增长4.4％的预测。