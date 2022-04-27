孟文能：多元央行数码货币平台 实现更迅速安全跨境支付

由新加坡金融管理局、国际清算银行创新中心（BIS Innovation Centre）以及澳大利亚储备银行、马来西亚中央银行和南非储备银行合作的邓巴项目（Project Dunbar）取得良好进展，已完成搭建全新的多元央行数码货币（multi CBDC）平台原型，未来将可实现更迅速、安全和低成本的跨境支付交易。

金管局局长孟文能透露，这个庞大合作项目刚完成第一阶段发展，下来各合作方会进入更深入讨论，解决多元央行数码货币许多悬而未决的问题。

他于本地时间周三（4月27日）晚上在英国《金融时报》举办的一场加密和数码资产对话会上说：“我们希望建立一个共同平台，让全球央行能在这平台上发行批发央行数码货币，有效完成跨境支付交易。这是我们一直朝着的梦想，而我希望在不久的将来能见到这个梦想平台推出。”

近年越来越多支付模型转为数码化，以及区块链技术和数码资产等领域的技术飞跃，促使央行数码货币成了许多央行关注的领域。

为加快跨境支付交易时间和成本，金管局约一年多前与国际清算银行创新中心和其他央行合作，探讨建立多边跨境支付系统和所需的数码架构等。

孟文能在对话上指出，在这个新创建平台上，参与央行能减少对中介机构的依赖，直接进行跨境交易。

谈及金管局对央行数码货币的看法，孟文能表示，央行数码货币大致分为批发和零售两种，金管局支持并推进前者的发展。至于后者，金管局持观望态度，现阶段虽不会发行这类货币，但将建立必要的技术能力和监管框架，为未来做准备。

他也提到加密货币、稳定币和资产代币化（asset tokenisation）等各类数码资产的看法。

孟文能强调，加密货币引起市场广泛关注，但它只是数码资产的一部分。该领域更值得留意的是区块链、代币化和密码学等技术，它们可释放巨大经济价值、促进普惠金融和加强无缝连接金融服务。

但他坦言，数码资产存在不少风险，特别是洗黑钱和恐怖主义融资风险。因此，金管局在颁发数码付款代币（digital payment token，简称DPT）给业者时，采取严谨审核和监管形式，以减少数码资产带来风险。

孟文能说：“整体而言，我们想继续让业者清楚了解金管局的监管想法和担忧事项，同时持开放态度，与业者一起探索机遇，共创令人期待的解决方案。”