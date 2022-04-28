组成87亿元再生洁净能源公司 吉宝岸外与海事和胜科海事敲定合并

两家公司合并交易预期第四季完成。合并公司将采用新的名称和品牌标识，通过保留和吸引岸外与海事工程人才来保持运营实力。

吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）和胜科海事（Sembcorp Marine）的合并计划终于敲定，并将创造出一家市值87亿元的全球岸外可再生能源、新能源和洁净岸外与海事方案公司，在能源转型的过程中可更有效地扩充业务和竞争，加强新加坡作为海事及岸外与海事中心的地位。

吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事昨天宣布签订上述两家公司的合并协议。

合并交易预期在今年第四季完成，这家在新加坡交易所挂牌的合并公司市值将达87亿元。胜科海事目前的市值是41亿元。

两家公司是于2021年6月24日签署谅解备忘录，如今达成这个合并计划，被认为是个“双赢局面”。

它们昨日发布联合文告说：“合并公司将把两家公司的世界级工程能力、良好的业绩记录以及质量和可靠性的声誉结合起来，在能力和业务上实现互辅。合并公司将处于有利地位，把握石油和天然气行业的脱碳以及全球能源向可再生能源过渡所带来的机会，特别是在海上风电以及氢和氨等新能源领域。”

淡马锡（Temasek）投资组合发展总裁韩明毅（Nagi Hamiyeh）说，这个合并对KOM和胜科海事是个转型，相信合并公司“将拥有专业的知识和能力，加速转向可再生和洁净能源领域不断增长的机会”，以及“将能够为股东和其他利益相关者创造长期价值”。

他表示期待吉宝和胜科海事的股东支持这项合并。

合并计划涉及成立一家新的控股公司（合并公司），它将通过KOM和胜科海事各自的协议安排，将业务合并。

按胜科海事的协议安排，它将进行内部重组，股东每持一股，便可换得一股合并公司股份，合并公司将是挂牌公司，胜科海事则成为它的独资子公司。

淡马锡将成最大股东 持合并公司33.5％股权

合并公司将另外通过KOM的协议安排，与重组后的KOM（不包括钻油台等资产）合并。

合并交易完成后，吉宝企业和胜科海事的股东分别将持有合并后公司的56％和44％股权。吉宝企业将把合并公司的46％股权派发给股东，并保留10％股权，而淡马锡将成为合并公司的最大股东，持有33.5％股权。

文告指出，合并公司将采用新的名称和品牌标识，通过保留和吸引岸外与海事工程人才来保持运营实力。

吉宝企业可从合并交易 实现94.2亿元价值

吉宝岸外与海事（KOM）与胜科海事的合并及相关交易，将允许吉宝企业实现约94亿2000万元的价值。

这些价值是，把重组后的KOM并入合并公司后取得合并公司的56％股权，价值48亿7000万元；合并前KOM重组时将支付给吉宝企业的5亿元现金，作为支付利息和部分赎回发行给吉宝企业的某些永久证券；以及KOM重组时把钻油台和相关应收账项卖给一家“资产公司”，换得资产公司的10％股权、39亿元票据和1亿2000万元永久证券，总值40亿5000万元。

母公司为一家基金的Baluran公司和淡马锡旗下Kyanite公司，分别是持有资产公司74.9％和15.1％股权的外部投资者，取代吉宝成为资产公司的“金主”。合并公司通过KOM，将签约为资产公司提供10年的建造、停泊和维护服务。

KOM重组时，也会将其他范围外的约3亿元资产，主要是在Floatel以及Dyna-Mac的权益，转移给吉宝企业。

吉宝企业指出，从2021财年看，这个合并交易可使吉宝企业的每股盈利从56.2分增至72.5分，包括净脱售收益则为281.3分。

吉宝企业总裁卢振华说：“KOM与胜科海事签署双赢协议，标志着岸外与海事行业的一个战略里程碑。它将新加坡两家领先的岸外与海事公司结合在一起，创造一个更强大的业者，在能源转型中实现协同效应并更有效地竞争。”

他也表示，有信心在三五年里，资产公司能够把钻油台套现，吉宝在资产公司的经济曝险将随之减少，因为资产公司将逐渐赎回票据和永久证券，这为吉宝释放的资金将再投资于未来增长计划以及报酬股东。

分析：双赢交易 合并公司将具竞争优势

新加坡凯基证券研究部主任陈广治说：“合并对吉宝企业和胜科海事的股东来说是一个双赢的局面。吉宝企业的估值将不再受岸外与海事业的拖累。合并公司将在区域内取得垄断地位。”

他表示，新加坡市场可能已经在进行行业整合，市场领导者将相应获得更多的竞争优势。“展望未来，我们不仅期待横向整合，而且还可能看到纵向整合。总的来说，这些企业行动将使股东受益，更重要的是增强新加坡的市场吸引力。”