英镑兑美元 （每周一杆图）

英镑于2015年10月7日下跌至1.1450英镑后，重返升势，并开始形成一个跌势“三角形”。2018年4月17日英镑上升至1.4376美元，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了图中的第（2）点。2020年3月20日英镑终于下探1.1404美元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（3）点。2021年6月1日英镑上升至1.4248美元，接着于其每日，每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号完成了第（4）点，截至今年4月25日英镑已经下跌至1.2694美元。与此同时，其每月一杆图中的“动力”信号已经下滑至0.11186处，假以时日，当穿下“中性线”而进入负号界域；迄时将带领英镑跌穿位于1.1354美元的“三角形”下限，朝0.8441美元的基本目标前进。回顾英镑于1985年2月26日之所以下跌至1.0520美元的历史低点，原因是当年美国联邦储备局局长保罗霍克（Paul A.Volcker）一度以近乎每两周升息0.25个基点预先布局，不但解决了通膨压力，还为美国90年代的电脑及网络发展，提供了大量资金。如今历史或将重演？