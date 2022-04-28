研发新技术打造及早诊断癌症系统

医疗保健公司向来认识到需要关注新的研究和创新，以使病人能够获得更好的照顾。创新科技将使尖端系统在早期检测、更准确的诊断和改善结果等方面得到发展。 新加坡企业发展局指出，目前生物医学领域的这种创新所面临的挑战，在于复杂的验证和商业化过程。正确的伙伴关系、资源和商业化支持，往往是确保好的想法有最佳成功机会的关键。 供应商正在通过与医疗机构合作共同开发和测试方案，来解决系统中的缺口和痛点。医疗保健行业也越来越愿意接受新的合作模式。本系列邀请三家医疗科技业起步公司的领导人，分享他们鲜为人知的故事。

2013年，一家医疗科技起步公司从新加坡国立大学诞生——恩德复医疗科技公司（Endofotonics），希望把世界首创的IMDX系统（in-vivo molecular diagnostic的简称）商业化，在胃癌的早期诊断作出贡献。创办人包括两名大学教授，他们自掏腰包和向亲友筹集大约150万美元（207万新元）种子资金来创业。

这个IMDX系统有两个关键组件：一个光纤探头（probe）和应用人工智能的特殊软件。它的功能是帮助医生筛选可取出以进行活体组织检查（biopsy）的细胞组织。这是因为医生在使用内窥镜时，早期癌症的细胞不容易看出来，如果怀疑细胞组织不正常，但不肯定是发炎还是癌细胞，医生可以借助IMDX系统取得有关细胞组织的实时信息，选出更可疑的细胞组织来进行活体组织检查。这样就可以减少活体组织检查的次数，节省时间（因此活体组织检查较费时）、减轻病人的医疗负担和身心的痛苦。

恩德复医疗科技公司首席执行官兼常务董事郑心鑫（60岁）接受《联合早报》专访时透露，公司创办初期面对这许多挑战，那时IMDX系统已有一个原型，在寻找生产方法时遇到了极大的困难，试了很多次都没能成功，公司两三年后就没钱了。

公司后来进行了A轮集资，吸引一组投资者注资450万元，包括新加坡企业发展局和郑心鑫的公司ZIG Ventures。为了解决IMDX系统的生产问题，时任ZIG Ventures首席科技官的郑心鑫在2016年加入恩德复医疗科技公司。

郑心鑫指出，生产挑战在于，IMDX系统采用的拉曼光谱学（Raman spectroscopy）科技，虽然已有一二十年历史，但主要是用于在实验室检测金属和红酒的质地，从未用于在人体内“拍摄”，而且是要设计可进入身体拍照的东西，用小光圈在零点几秒的曝光时间内把细胞的“指纹”拍下来，同时让系统（软件）分析并把数据实时提供给医生。

公司到全球寻找可能的供应商和厂商，从中国、德国、英国到美国，拟出各种可能的生产方法，最后回到原点，成功用公司自己的方法生产出质量达标的光纤探头，之后再继续尝试了许多次，直到2018年底才成功把收益率提高至80％至90％（意即每生产10个光纤探头便有八、九个质量达标），该年首台临床样机诞生，2019年底才把整个系统制作出来，有了商用样机，才得以进入产品的临床试验阶段。

临床试验因冠病疫情两度中断

郑心鑫指出，从实验室的一个原型，发展到在工厂生产出品质达标可销售的产品，需要有相当丰富的行业和生产经验、了解各个流程。这需要许多资源、许多试验和大量的数据，以便设计出可行的生产方法。

挑战似乎是不断的来。他说，临床试验是在新加坡和厦门进行，但中国在2019年底暴发冠病疫情，新加坡隔年疫情来袭，两地的临床试验先后都曾中断，至去年才试验结束，比2020年底的目标迟了。

不过，恩德复医疗科技公司至今还是世界第一家和唯一提供采用拉曼光谱学的医疗检测系统。

这个在新加坡研发和生产的IMDX系统，今年刚获得卫生科学局批准，可在新加坡医院使用。

郑心鑫说：“这是个很大的改变。假以时日，医生使用这个系统，将能够对他们的诊断更有信心。”早期检测时医生用传统的白光内窥镜查看，一般准确率约48％，但和这个系统一起使用，准确率可提高至80％。这意味着病人接受活体组织检查的次数可以减少，因此医疗开销和身心痛楚减少。

胃癌早期检测和诊断非常重要，因为早期没症状，很多人不舒服发现时已是晚期（第三、第四期）胃癌。晚期胃癌病患在治疗五年后继续生存的概率只有25％，而且治疗起来可能需要动大手术或使用放射治疗。早期检测及早发现就不必动大手术，病人的生活素质也会更好，五年后存活率可超过90％。

郑心鑫说，从实验室的一个原型，发展到在工厂生产出品质达标可销售的产品，需要有相当丰富的行业和生产经验、了解各个流程。这需要许多资源、许多试验和大量的数据，以便设计出可行的生产方法。

争取我国三大医疗群 使用IMDX系统

这个IMDX系统的潜在市场规模估计50亿美元，但他说：“我们接下来18个月将专注于把这个产品推向新加坡医疗业，目标是至少争取到我国三大医疗群都使用这个系统。”

公司在2020年进行B轮集资时已筹得1200万元资金，郑心鑫预期公司还需要筹集更多资金，因为要与伙伴合作把医疗器材带到任何市场，动辄需要2000万到3000万元资金。

不论挑战如何，他坚定表示：“我们确实相信我们能够为人们的生活带来改变，转变医疗保健业，使病人的生活更好。”

对于行走崎岖路至今，他表示：“我们很幸运获得企发局很大的帮助，提供资金、资助、帮助我们进行项目概念证明、资助开发成本，在冠病疫情期间提供过渡资金帮助。”

（三之一）