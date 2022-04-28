针对违例金融机构及个人 金管局开罚274万元七人被定罪

新加坡金融管理局在2020年7月至2021年12月的18个月里，向违例的金融机构和人士共开出274万元罚款，并把七人定罪。

当局也提供了近年来令人关注的一些案件进展，例如来宝集团（Noble Group）调查工作预计今年第三季有所结论。

金管局接下来也要探讨，当投资者因市场失当行为蒙受损失，如何加强追索选项。

金管局昨天（4月27日）发布的报告显示，上述274万元的罚款金额，有15万元是民事罚款，其余259万元是销案罚款。后者主要涉及触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例。金管局在这期间一共发出20项禁令。

这是金管局于2016年成立专属执法部门后，第三次公开执法行动数据。

在这一年半里，金管局完成调查的平均时间也减少。刑事案件的调查时间从24个月减少至九个月，民事罚款案件则从26个月减少至19个月。这是同第二轮的执法行动期（2019年1月至2020年6月）做比较。

金管局执法局司长包佩玉在报告中指出，当局不单是以调查时间来衡量有效程度，因为完成调查所需的时间取决于好几个因素，例如个别案件的性质。尽管如此，刑事和民事案件的调查时间在过去几年有所缩短，说明当局致力于采取快速的执法行动。

当局首次在报告中汇报一些在调查中的案件的最新进展。这些案件的调查时间一般上较长，因为涉及多名嫌疑犯、案件较复杂，或必须寻求外国监管机构的协助，除来宝外，还包括凯发集团（Hyflux）、美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）和汇迅资产管理公司。

其中重组失败而清盘的凯发涉嫌违反信息披露规定，以及没遵循会计准则等，金管局表示正在与总检察署检讨相关证据。

包佩玉透露，当局正在展开一项研究，探讨加强投资者因市场失当行为蒙损的追索选项。她说：“这是个复杂的课题，必须谨慎地评估各项政策和实际考量。我们将参考其他司法管辖区的经验，并计划稍后征询利益相关者的意见，在今年内进一步向公众发布相关细节。”

此外，当局将加强对管理层人员的问责，让他们为金融机构或下属的违例行为负责任，并且加大力度取缔不遵守商业行为条例的企业金融咨询及基金管理公司。