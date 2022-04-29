正视可持续性发展 中小企业免陷入落伍危机

“随着越来越多投资者和消费者重视环境保护，企业如果不优先考虑可持续性发展的商业模式，将错失良机。” ——连文辉，大华银行集团商业银行服务主管

大企业一向是领头羊，将可持续发展作为业务中关键的一部分。中小企业也越来越意识到这样做的重要性。 然而，由于缺乏采取行动的知识和资源，许多还裹足不前。

大华银行集团商业银行服务主管连文辉表示：“中小企业已经开始优先考量这个问题，知道不立刻采取行动，将会落伍掉队。我们现在正处于一个转折点，中小企业不仅要提高意识，还要付诸行动。”

连文辉解释道，保护环境日益成为考量因素，因为消费者越来越在意产品和服务的来源，而中小企业的交易商和供应商在做出商业决策时也更有环保意识。

全球应对气候变化的紧迫性，促使各国政府纷纷制定减少碳排放量的宏愿，而跨国企业正在寻求脱碳供应链，越来越多投资者也希望把资金投资在可持续性发展的领域。许多中小企业的顾客正是跨国企业，自然必须正视这个趋势。

新加坡政府也加强力度，于去年启动了新加坡绿色发展蓝图2030（Singapore Green Plan 2030）。该计划设定了实现净零碳排放的关键目标，并推出了各种举措以推动企业将可持续发展作为业务考量的优先事项。

在今年的财政预算案演讲中，财政部长黄循财承认迈向更加绿化的新加坡，并不容易。

他表示：“在通向净零碳排放的道路上，我们的经济结构需要进行重大的调整，我们的未来生活和工作方式也会有巨大的改变。 我们——公众、企业、政府——都将面临艰难的选择。 其中，可能需要注入高额的投资，例如，进口或生产低碳能源。”

“我们必须果断迈向净零碳排放。这样才能充分利用在这绿色转型中许多令人兴奋的机会。”

中小企业面对的挑战

中小企业是新加坡经济的支柱，占企业总数的99%，雇用七成的劳动队伍，也贡献了大约一半的国内生产总值。 因此，这些企业在国家的绿色转型中是至关重要的力量。

根据《大华银行中小企业2020展望调研》，每五家新加坡中小企业当中，就有三家相信在业务中纳入可持续性发展的实践策略是重要的。但是，它们面对的挑战是如何推行这些策略。

这项调研发现，中小企业面对的主要障碍，包括缺乏足够知识去识别和开始采取相关的执行策略。中小企业在财务和非财务方面也缺乏足够的认识与支持，比如哪里有相关的培训。

大华银行集团商业银行服务主管连文辉 （图／大华银行）

连文辉表示，作为新加坡最大的中小企业银行，大华银行有能力协助企业克服这些障碍。他补充说，银行在这方面的经验丰富，已支持不同行业和不同规模的公司成功踏上可持续发展的旅程。

能源服务公司 Measurement & Verification（M&V）和大华银行的合作，就是其中一个例子。公司借助大华银行企业绿色融资计划（Enterprise Financing Scheme Green）的配套，顺利参与了提升樟宜机场冷气系统的项目。企业绿色融资计划支持减少浪费、善用资源或温室气体排放的科技和解决方案。在该计划下，新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）与合作的金融机构分担70%的风险。M&V提供给樟宜机场的节省能源方案协助机场每年节省约15.8吉瓦时（GWh）电力，相当于每年可节省300万新元的电费。

大华银行不仅支持提供可持续发展产品和服务的公司，也同样支持属于传特行业的公司朝可持续发展的目标前进。其中，与大华银行合作的一家提炼和生产棕油产品的公司——美华国际（Mewah International）就来自传统行业。

连文辉分享道，美华的管理层认真对待可持续发展，因为他们知道顾客关注自己购买的产品对环境的影响。今年2月，该公司在大华银行绿色和永续发展贸易融资框架（Green and Sustainable Trade Finance Framework）下获得2500万美元（约合3400万新元）的贷款，计划用在买卖国际认证的可持续发展棕油产品。

为企业简化永续发展融资

总体而言，大华银行旨在帮助中小企业开展可持续性业务，并简化程序让中小企业更容易取得可持续性业务融资。 连文辉表示，银行会和企业安排对话，以便更了解企业对于可持续性业务的目标和挑战。

“我们会在和客户沟通时问他们：您的顾客期望您的业务包含可持续性发展元素吗？您的交易商、供应商都如此吗？您是否代表把可持续发展作为优先考量的品牌？如果您还不是，您准备如何去做到？“他说。

随着越来越多公司配合新加坡绿色发展蓝图2030而调整目标，大华银行希望帮助中小企业打造具有韧性、财务稳定、对社会和环境负责的企业。（图／GETTY IMAGES）

为了支持中小企业，大华银行不仅推出绿色贷款和可持续性融资计划，也从全方位提供咨询与援助。

首先，银行将为企业提供有关可持续发展的咨询，并根据不同行业的标准，指导企业取得有关绿色证书。银行也将协助这些企业探讨如何符合可持续发展融资的申请条件。

其次，大华银行有各种可持续发展的融资框架帮助公司评估需求，并抵消独立验证的相关费用。融资框架目前支持许多领域的企业——包括建筑业、废料处理业和运输业，并且极可能扩展到更多其他行业。

如果现有的框架不适用于中小企业，银行将指引企业去适当的平台。大华银行与各政府机构有紧密的合作关系，可以帮助中小企业取得所需的支援。

企业如果还未准备推展可持续发展计划，银行在提供融资时，会制定一个附带的时间表，要求企业在特定的时间范围内达到个别可持续性的进展里程碑。连文辉解释，这将协助中小企业顺利过渡到绿色转型。

其三，大华银行在新加坡和整个亚洲区域有着庞大的客户网络。这意味着它可以在中小企业的可持续发展道路上，协助企业与适合的合作伙伴取得联系。去年银行推出U-Drive服务，把电动交通工具生态系统的参与者，如汽车品牌、汽车经销商、充电站运营商和终端用户联系起来。

另一个例子是U-Energy平台，它把能源公司和致力于提高能源效率以减轻能源耗损的企业联系起来。

连文辉指出，多年来，可持续发展已经从一个流行语和概念，转变为商业策略的核心组成部分。政府、企业和消费者对可持续发展的关注只会日益增加，若是忽视这个趋势所需要付出的代价也变得更大。

他说：“现在，被排除在外和失去营收的风险要高得多。 因此，中小企业迫切需要开始考虑这个问题。”

“我们不想只成为给企业提供金融服务的的银行，我们更要成为这些公司在可持续发展的道路上的伙伴。”

【本文由大华银行呈献】