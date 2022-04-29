康福德高企业 ComfortDelgro Corporation

本栏于去年12月9日曾论及这只股票由于（c）波已经在去年4月19日的1.84元的价位完成了，同时也为源自2019年7月10日从2.90元下跌以来的第（2）波回扯画下句号，因此，估计股价已经进入第（3）波跌势。当时股价为1.41元左右。股价过后缓缓下滑，12月20日股价下跌至1.35元，21日再度试此价位未果，随即于当天以“转向”信号止跌回升。今年元月3日股价上升至1.42元，并于当天以“主要转向”信号重返跌势。元月10日股价下探1.33元完成了第（v）波，同时也为第（3）波中的第（一）波画下句号。回顾股价于2021年5月17日下试1.54元，且于当天以“转向”信号结束了第（I）波；同年6月2日股价回扯至1.72元，随即于当天以“主要转向”信号完成了第（II）波。同年9月29日股价下试1.49元结束了第（III）波，11月9日股价回扯至1.65元，此为第（IV）波。估计股价目前正处具三波的第（二）波回扯，并可能填补介于1.58元与1.61元间的缺口以完成第（二）波后，重返跌势。